장영란 "49살, 오래 살았다" 목숨 건 도전...3800m 하늘로 몸 던졌다

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 장영란이 스카이다이빙이라는 인생 버킷리스트 도전에 나서며 특별한 시간을 보냈다.

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8일 공개된 유튜브 채널 'A급 장영란'에서는 장영란이 충청북도 충주시를 찾았다.

이날 장영란은 예상치 못한 강렬한 오프닝으로 시선을 사로잡았다.

장영란은 "제가 사실 49살이 되고 난 다음에 느꼈던 게 있다. 내년이면 정말 '반백살'이다. 인생을 너무 오래 살았다"며 "초심으로 다시 돌아가야겠다는 생각이 들어서 오늘 진짜로 죽으려고 한다"고 말해 모두를 놀라게 했다.

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하지만 장영란이 말한 '죽을 각오의 도전'은 바로 버킷리스트였던 스카이다이빙이었다.

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평소 쉽게 도전하기 어려운 극한 경험에 나선 그는 "혹시 우리 내 새끼님들, 일이 잘 안 풀리거나 힘드신가. 그런 액운들 저에게 다 주시면 제가 안고 확 날려버리겠다"고 말하며 구독자들을 향한 따뜻한 마음을 전했다.

이어 장영란은 "안 해본 건 다 해보려고 한다"며 앞으로의 도전 계획도 밝혔다. 그는 "40대 후반에는 파리를 혼자 가봤다. 다음에는 뉴욕에도 한번 가볼까 생각 중"이라며 새로운 경험을 향한 의지를 드러냈다.

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특히 장영란은 제작진을 향해 "우리 PD가 툭하면 '힘들어 죽겠어', '죽어야지 끝나지'라고 하는데 한 번 같이 경험해보겠다"며 PD와 함께 스카이다이빙에 도전하겠다고 선언해 웃음을 안겼다.

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이후 비행기에 오른 장영란은 긴장 속에서도 점점 높은 고도로 올라갔다. 마침내 3800m 상공에 도착한 그는 "지금 이제 뛰어내릴 건데 너무너무 떨린다. 막상 올라오니까 말로 표현할 수 없는 감정이 생긴다"며 솔직한 심경을 밝혔다.

잠시 후 장영란은 망설임 없이 하늘로 몸을 던졌고, 구독자들의 응원을 안고 스카이다이빙을 성공적으로 마쳤다. 그는 푸른 하늘을 누비며 자유로운 순간을 만끽한 뒤 "그동안의 설움들을 하늘 위로 털어버렸다"고 소감을 전했다.

한편 장영란은 다양한 예능 프로그램과 유튜브 콘텐츠를 통해 솔직하고 밝은 매력으로 사랑받고 있으며, 최근에는 새로운 도전과 일상을 공개하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com