서인영 母, 재혼 앞둔 딸에 어두워진 표정 "천천히 하길 바랐는데"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 서인영의 어머니가 재혼을 앞둔 딸에게 솔직한 심경을 밝혔다.

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8일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에서는 '서인영 친아빠 소시지 공장 최초공개(+가족 총출동, 유산 상속)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

부모님이 운영하는 소시지 공장에 간 서인영. 서인영은 효도 알바를 위해 손톱까지 떼고 왔다. 아버지는 이날 또띠아를 생산하는 날이라며 서인영에게 또띠아 생산, 포장 체험을 제안했다.

옷을 갈아입자마자 앞머리를 신경 쓴 서인영은 "이제 예뻐질 거다. 머리 기를 거다"라고 밝혔다. 제작진은 "결혼식 때문이냐"고 물었고 서인영은 "그것도 있고 사람들이 너무 그러니까 한번 길러보려 한다. 그리고 또 아니면 자르면 된다"고 밝혔다.

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어머니와 유튜브 이야기를 하던 제작진은 "결혼한다는 영상도 보셨냐"고 물었다. 서인영은 올해 하반기 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 결혼식을 앞두고 있다. 서인영은 "그전에 내가 전화를 했다. 남자친구도 알고 있다. (재혼을) 천천히 하라고 했다"고 밝혔다.

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어머니는 "우리는 내년쯤 하길 원했다"며 표정이 어두워졌다. 제작진은 "남자친구분은 보셨냐"고 물었고 어머니는 "사람이 좋다. 열심히 사니까. 근데 인영이 환경이 좀 그래서 우리는 좀 사귀어 보라 했다. 2번 정도는 사계절을 지켜보라 했다. 특히 아빠가"라고 밝혔다.

서인영은 "결혼을 유지하는 방법이 뭐냐"고 물었고 어머니는 "별 거 없다. 한쪽이 참는 거다. 인내밖에 없다"고 강조했다.

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서인영은 "한 사람이 참으면 산다더라. 일단 오빠는 참는다. 내가 진짜 화나면 소리지르지 않고 콧구멍이 커진다. (코에서) 용가리 바람이 나오면 없어진다. 사라지든가 말이 없어진다"고 밝혔다. 어머니는 "예비 사위가 찬찬한 거 같다. 둘 다 혈기가 있으면 못사는데 혈기가 없으니까 맞다고 생각한다"고 밝혔다. 서인영은 "3혼 가면 어떻게 되는 거냐"고 장난으로 물었고 어머니는 "그건 안 되지"라고 정색해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com