"큰부상 아니길" 임찬규 9승 도운 홍창기, 간절한 바람 통했다! '구본혁과 충돌' 류지혁 'CT 촬영 이상無' 소견 [대구포커스]

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 1회 리드오프 LG 홍창기가 풀카운 승부 끝 삼진을 당하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. LG 홍창기가 타격을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 홍창기의 간절한 바람이 통한 걸까. 대구 현장의 모두를 깜짝 놀라게 한 류지혁의 충돌이 일단 이상없음으로 마무리됐다.

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8일 대구 삼성라이온즈파크. 올시즌 커리어 로우 위기에 몰린 LG 트윈스 홍창기가 모처럼 밝게 빛났다.

첫 타석부터 안타로 출루했다. 이어진 1사 2,3루에서 문보경의 우익수 직선타 때 홈으로 뛰어들다 아웃된 점은 아쉬웠다. 그래도 3-2로 앞선 4회초 결정적인 2타점 3루타를 때려 승기를 굳히는데 일등공신 역할을 했다.

수비에서도 5회말 2사 1,2루에서 김성윤의 안타 때 홈으로 뛰어들던 강민호를 정확한 홈송구로 저격, 아웃시켰다. 삼성의 추격 의지를 꺾은 한방이었다. 결국 LG는 8대2로 승리하며 전날 패배를 설욕함과 동시에 선두 탈환에도 성공했다.

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특히 5이닝 2실점으로 역투한 토종 에이스 임찬규가 전반기 9승째를 기록, 한화 이글스 류현진-KIA 타이거즈 애덤 올러와 함께 다승 선두로 전반기를 마무리한 점도 기분좋은 포인트.

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홍창기는 "중요한 경기인데 첫 경기를 패배했지만, 이번 승리는 정말 기분좋다"며 활짝 웃었다.

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. LG 홍창기가 훈련을 준비하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

이어 3루타 상황에 대해서는 "타석마다 감이 좋아서 좋은 공이면 치자는 마음이었다. 3루타 상황은 찬스였지만 찬스라 생각하지 않고 과감히 치자고 생각해서 좋은 결과로 이어진 것 같다"고 돌아봤다.

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아내의 내조도 인상적이었다. 홍창기는 "오늘 시합전에 와이프가 '나 자신과 싸우지 말고, 투수와 싸워라'라고 해주었고 그 마음으로 경기에 임해서 좋은 결과가 있었던 것 같다"면서 "홈 송구는 정확하게 던지자는 마음으로 힘껏 송구했는데, 찬규형의 승리에 도움을 준 것 같아서 기쁘다. 팬분들이 대구까지 많이 와주신 덕분에 이길 수 있었다"라고 돌아봤다.

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홍창기는 "오늘 류지혁 선수의 상태가 걱정된다. 큰 부상이 아니었으면 좋겠다"라고 바람을 전했다.

류지혁은 8일 대구 LG 트윈스전 6회초 무사 2루 때 LG 구본혁의 희생번트 상황에서 사고에 휘말렸다. 2루수였던 류지혁이 1루 커버를 들어갔다가 투수 백정현의 1루 송구를 순간적으로 떨어뜨렸고, 이를 다시 주우려다 1루로 오는 구본혁과 부딪히고 말았다.

전력질주하던 구본혁이 피하려애썼지만, 류지혁의 머리에 무릎이 부딪혔다. 구본혁은 한차례 나뒹군뒤 큰 이상없이 일어섰지만, 류지혁은 그대로 머리를 감싸쥔 채 쓰러졌다.

사진출처=KBSN스포츠, Tving 캡쳐

급기야 구급차가 그라운드로 들어왔다. 류지혁은 구급차 탑승 대신 걸어나오려 했지만, 이내 어지럼증을 호소하며 주저앉았다. 결국 트레이너에게 업힌채 라커룸으로 향했고, 병원으로 이송돼 CT촬영을 받은 것.

그래도 다행히 류지혁은 큰 부상이 아니었다. 삼성 구단 9일 "류지혁은 전날 1루 수비 포구 과정에서 상대 주자와 충돌 후 뇌진탕 증상을 보여 천주 성삼병원 응급실에서 CT 촬영을 진행했다. 검사 결과 특이사항 없고, 오늘 상태 체크 예정"이라고 전했다.

삼성도, LG도, 야구인 모두가 안도의 한숨을 쉰 하루였다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com