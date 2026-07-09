넉살, 친누나 '묻지마 폭행' 피해 고백 "노숙자가 주먹으로..13바늘 꿰매" ('사이코패스')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 넉살이 친누나가 묻지마 폭행을 당한 적이 있다고 밝혀 충격을 자아냈다.

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오는 7월 12일(일) 밤 10시 첫 방송되는 MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스'는 사이코패스, 소시오패스, 나르시시스트 등 우리 주변에 숨어 있는 반사회적 인격들과 마주한 실제 경험담을 다루는 실화 기반 스릴러 토크 프로그램이다. 실제 제보 사건을 바탕으로 한 생생한 이야기가 여느 납량 특집을 뛰어넘는 서늘한 긴장감과 공포를 선사할 예정이다.

'내가 만난 사이코패스' 1회 방송에서는 배우자의 외도를 의심한 한 남성이 몰래카메라와 녹음기로 아내를 감시하다 법정에 서게 된 충격적인 사연이 공개된다. 하지만 이 남자는 아내의 바람을 주장하고, 그 과정에서 아내의 휴대폰을 훔쳐본 사실이 공개된다. 이를 두고 출연진들 사이에서 의심이 든다고 해서 감시를 해도 되는지 팽팽하게 반응이 갈린다.

특히 전현무는 "보통 핸드폰을 보진 않지만, 봤다면 장면을 찍어놓을 것"이라며 "차분하게 증거를 수집할 것"이라고 철두철미한 브레인의 면모를 보인다. 허영지가 "그 자리에서 직접 묻을 것 같다"라고 답을 던지자, 전현무는 거듭 "그럼 안돼. (상대방이) 핑계를 찾잖아"라고 냉철한 분석을 내놔 분위기를 집중시킨다. 과연 출연진의 몰입을 유발한 사건의 전말은 어떤 것일지, 궁금증을 모은다.

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또한 이날 방송에서는 '부부의 세계 경험자들'이라는 주제 아래 '기혼자가 생각하는 결혼이란 무엇인가'라는 질문이 이어져 이목을 집중시킨다. 특히 출연진 중 유일한 유부남인 넉살은 잠시 촉촉해진 듯한 눈빛을 보이다가 이내 "결혼하고 많은 시간을 보내니까 좋은 점, 안 좋은 점이 있다"라고 운을 떼 궁금증을 유발한다. 이어 넉살은 "서로 완전히 응원하는 관계니까 좋은 점이 있다"라고 훈훈한 말을 전해 모두를 미소 짓게 한다. 하지만 곧이어 단점을 묻는 질문에 "나머지 모든 것"이라고 답해 현장을 폭소케 한다. 이에 더해 "오늘 하루 안에 말 못 하냐?"라는 전현무의 질문에 "24시간이 모자란다"라고 넉살을 부려 현실 웃음을 일으킨다.

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그런가 하면 넉살은 가족이 실제로 겪은 충격적인 사건도 털어놓는다. 주변에서 실제로 만난 사이코패스 이야기를 하던 도중 "셋째 누나가 교정기를 하고 있었는데, 길에서 한 노숙자에게 갑자기 주먹으로 폭행을 당했다"라며 "'묻지 마 폭행'으로 입안 13바늘을 꿰맸다"라고 고백해 모두를 놀라게 한다. 이후 넉살이 전한 노숙자의 범행 동기를 들은 출연진들이 경악하며 입을 다물지 못한 가운데 과연 그 노숙자는 왜 이유 없이 타인을 범행 대상으로 삼았던 것일지 궁금증을 자아낸다.

한편 MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스'는 오는 7월 12일(일) 밤 10시 첫 방송된다.