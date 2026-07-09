홍영기 "중학생 때 男 10명과 동시 연애..♥남편엔 벤츠 선물"

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[스포츠조선 정유나 기자] '얼짱시대' 출신 인플루언서 홍영기가 중학생 시절 연애사를 솔직하게 공개하며 거침없는 입담을 뽐냈다.

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8일 공개된 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에는 방송인 홍영기가 게스트로 출연해 솔직한 입담을 펼쳤다.

이날 홍영기는 "중학교 시절 양다리가 아니라 열다리를 걸쳤다던데"라는 말에 웃으며 이를 인정했다. 홍영기는 "그때는 롯데월드도 돌아다니고 오토바이도 타고 그랬다"고 회상했다.

이어 "열 명이면 일주일에 다 만나지도 못하지 않냐"는 질문에 홍영기는 "학교 갈 때 데리러 오는 남자친구, 학교 끝나고 데리러 오는 남자친구가 따로 있었다"고 답해 눈길을 끌었다.

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하지만 홍영기는 당시 남자친구들 가운데 현재의 남편은 없었다고 밝혔다. 이어 "지금 남편은 (오토바이가 아니라) 벤츠를 탄다. 제가 타던 벤츠를 준 것"이고 전해 시선을 모았다.

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한편 홍영기는 지난 2009년 코미디TV '얼짱시대'에 출연해 얼굴을 알렸으며 현재 온라인 쇼핑몰을 운영하고 있다. 특히 지난 2월, 단 10분 만에 약 1억6000만 원의 매출을 기록한 데 이어 하루 최대 매출 4억2000만 원을 돌파한 화면을 직접 공개하며 '성공한 CEO' 면모를 입증했다.

jyn2011@sportschosun.com