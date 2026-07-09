'3년차 제주살이' 유리, 예쁜 집 뒤 숨겨진 고충 "여름엔 3번 물 버려"

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[스포츠조선 정유나 기자] '나 혼자 산다'에서 소녀시대 유리의 3년 차 제주살이가 공개된다. 유리는 제주에서 '이것'과 전쟁 중이라며 24시간 '이것'을 풀가동시키는 등 낭만보다 현실적인 제주살이 루틴을 보여준다고 해 기대가 쏠린다.

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오는 10일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운)에서는 소녀시대 유리의 3년 차 제주살이 모습이 공개된다.

유리는 "제주도에서 처음 독립을 했고, 혼자 산 지 3년 차"라며 제주도의 청량함 가득한 '유리 하우스'를 소개한다. 제주도에서 '연세살이'를 하고 있는 유리의 집은 푸른 바다를 앞에 두고 있으며 화이트와 귤빛 컬러로 화사함을 더한 인테리어가 눈길을 끈다. 또한 유리가 직접 그린 그림, 그리고 제주의 정취와 유리의 취향이 고스란히 느껴지는 아기자기한 소품들이 '유리 하우스'의 분위기를 끌어올린다.

머리를 질끈 묶은 유리는 화장실 앞 작은 메이크업 공간에서 순식간에 '올인원 스킨케어'를 마치고, '건강미의 아이콘'답게 차와 건강주스로 아침 식사를 대신한다. 유리는 냉동실에서 꽝꽝 언 건강주스 재료를 꺼내는데, 냅다 그의 파워를 자랑한다고 해 무슨 상황일지 궁금증을 자아낸다.

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한편, 유리는 제주살이를 시작하며 생긴 아침 루틴도 공개한다. 공개된 사진 속에는 유리가 싱크대에서 의문의 물체에 가득 찬 물을 비워내는 모습이 담겨 눈길을 모은다. '유리 하우스'에도 '이것'의 흔적들이 가득한 가운데, 그는 "여름에는 3번 정도 물을 버린다"라고 말해 무지개 회원들을 깜짝 놀라게 한다.

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또한 청소를 하던 중 갑자기 바닥을 엉금엉금 기어 구석구석을 살피던 유리는 "이거 어떻게 하지?"라며 아연실색한 모습을 보인다. 급기야 비명까지 지른 유리는 숨을 고르고 용기를 내 자신만의 방법으로 문제 해결에 나서는데, 과연 그에게 어떤 일이 벌어진 것인지 호기심을 자극한다.

현실 제주살이를 보여줄 소녀시대 유리의 일상은 오는 10일 밤 11시 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com