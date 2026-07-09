"이정후가 MLB 우승 좌우" 미쳤다! 트레이드 유력 행선지 3곳 등장…애틀랜타와 필라델피아, 그리고 화이트삭스

샌프란시스코 자이언츠의 이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠에서 가장 뜨거운 타자 이정후의 행선지가 계속해서 관심을 받고 있다.

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스포츠 일러스트레이티드는 8일(한국시각) '메이저리그 트레이드 마감 시한이 이제 한 달도 채 남지 않았다'며 '주요 선수들의 이동이 예상되는 가운데, 샌프란시스코 외야수 이정후도 트레이드될 가능성이 있는 선수 중 한 명으로 꼽힌다'고 보도했다.

시즌 타율 0.311의 이정후는 꾸준한 타격감을 보이면서 공격에서 큰 역할을 하고 있다. 장타력은 뛰어난 편이 아니지만, 출루 능력이 좋고 꾸준히 안타를 생산하는 콘택트형 타자다.

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샌프란시스코는 와일드카드 경쟁에서 상당히 뒤처져 있기에 트레이드 마감 시한 전에 판매자 포지션에 있을 가능성이 크다.

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매체는 '이정후는 특히 유력한 트레이드 후보로 평가받는다'며 '그의 계약은 2027시즌 이후 옵트아웃이 포함돼 있으며, 그 전까지는 계약이 1년 더 남아 있는 상황이다'고 설명했다.

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이정후가 떠날 수 있는 팀은 많다. 가장 먼저 거론된 곳은 애틀랜타 브레이브스다.

애틀랜타는 외야 보강이 필요하며, 무엇보다 꾸준히 출루할 수 있는 타자가 절실하다. 타선이 극심한 침체를 겪는 경우가 많기 때문에 팀에는 꾸준히 공을 맞히고 출루할 수 있는 타자가 더 필요하다. 영입 비용이 적절하다면 이정후 역시 훌륭한 선택지가 될 수 있다는 게 매체의 주장이다.

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두 번째로는 필라델피아 필리스가 있다. 필라델피아는 외야수와 좌타자가 모두 필요한 상황이다. 이정후는 팀 상위 타선의 장타자들 앞에서 출루하며 공격의 물꼬를 트는 역할에 안성맞춤인 선수다. 필라델피아는 이미 아돌리스 가르시아와 요한 로하스를 잃으면서 외야와 타선에 공백이 생겼다.

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매체는 '만약 이정후를 8번 또는 9번 타순에 배치해 카일 슈와버와 브라이스 하퍼 앞으로 연결한다면 그의 득점 수치는 크게 증가할 수 있다'고 평가했다.

Jul 6, 2026; San Francisco, California, USA; San Francisco Giants center fielder Jung Hoo Lee (51) reacts after his single against the Toronto Blue Jays in the fourth inning at Oracle Park. Mandatory Credit: Eakin Howard-Imagn Images

마지막으로 시카고 화이트삭스도 언급됐다. 화이트삭스에서는 이정후의 역할이 조금 달라질 가능성이 있다.

그는 팀의 중심 타자들 앞에서 리드오프 또는 상위 타순을 맡게 될 가능성이 크다. 화이트삭스는 좋은 공격력을 보여주는 팀이다. 이정후가 득점이 크게 증가할 것으로 예상된다.

이정후가 팀을 이동해 훌륭한 포스트시즌을 보낼 수 있을지가 관건이다.

매체는 이정후에 대해 '현재처럼 3할이 훌쩍 넘는 타율을 계속 유지한다면 그는 리그의 우승을 좌우할 수 있는 수준의 선수가 될 가능성이 있다'고 주장했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com