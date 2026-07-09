기성용♥한혜진, 딸이 찍어줬나…포항 바다서 '하트 뚝뚝' 가족사진

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[스포츠조선 조민정 기자] 축구선수 기성용이 아내 한혜진, 딸과 함께한 여름 여행 사진을 공개하며 훈훈한 가족애를 드러냈다.

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기성용은 8일 자신의 SNS에 "여름이 왔다! 포항 바다는 아름답다. 여름에 포항으로 많이 놀러오시길^^"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 포항 바다를 배경으로 가족과 여유로운 시간을 보내는 기성용의 모습이 담겼다. 첫 번째 사진에서는 딸이 기성용을 꼭 끌어안고 있는 다정한 모습이 눈길을 끌었다. 기성용 역시 딸을 품에 안은 채 환한 미소를 지으며 훈훈한 부녀 케미를 완성했다.

이어 공개된 사진에는 아내 한혜진과 함께 포즈를 취한 모습도 담겼다. 두 사람은 해 질 녘 노을이 물든 바다를 배경으로 브이 포즈를 취하며 여전한 잉꼬부부 분위기를 자아냈다. 탁 트인 포항 바다와 아름다운 석양 풍경이 어우러지며 한층 낭만적인 분위기를 더했다.

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사진을 접한 팬들은 "보기만 해도 힐링된다", "가족이 정말 행복해 보인다", "한혜진·기성용 부부는 여전히 달달하다", "포항 여행 가고 싶어진다" 등의 반응을 보였다.

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한편 기성용과 배우 한혜진은 2013년 결혼해 슬하에 1녀를 두고 있다. 한혜진은 최근 자신의 유튜브 채널을 개설해 새롭게 대중들과 소통을 시작했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com