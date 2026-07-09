이지혜, 힘들 때마다 명품 사준 백지영에 눈물 "난 한 번도 못 사줘"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 이지혜가 절친 백지영, 유리에게 고마운 마음을 드러냈다.

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7일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에서는 '이지혜 힘들 때마다 명품 사준 백지영'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

절친 유리, 백지영을 집으로 초대한 이지혜는 두 사람에게 고마웠던 일화를 밝혔다. 이지혜는 "내가 힘들 때마다 명품을 선물해줬다"고 밝혔고 백지영은 "뭐 줬냐"고 물었다.

이지혜는 "지금도 새 거를 아직 안 쓰고 있다. 사실 언니한테 미안한 건 한번도 명품을 못 사준 거다. 언니들한테"라며 미안함에 눈물을 보였다.

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이에 백지영은 "아니야. 앞으로 날은 많아. 우린 앞으로 언제든지 받을 준비가 되어있다. 걱정 마라. 그런 생각을 했냐"고 이지혜를 달래며 "근데 애들 더 키울 때까지는 더 아끼고 나중에 줘"라고 밝혀 훈훈함을 더했다.

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이지혜는 "언니들이 그런 상황에서 좋은 것들을 많이 줬던 게 잊혀지지 않고 감사하다"며 "그리고 젊은 날에 힘들지만 항상 그 우울함에 빠져있을 때 가라오케로 불러내줘서 고맙다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com