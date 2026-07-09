'양악 의혹' 신지, 알고보니 개구장애였다 "한쪽 턱에 연골 없어, 부정교합 심해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 신지가 부자연스러웠던 입매에 대한 오해를 풀었다.

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8일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에서는 '자기야….그동안 나한테 뭘 먹였던 거야….?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

신지 문원 부부는 8체질 검사를 위해 한의원을 찾았다. 신지의 몸 곳곳을 살펴본 한의사는 신지에게 근육량이 너무 없다고 밝혔다. 제작진은 신지에게 "턱 관절도 안 좋지 않냐"고 물었고 신지는 "턱이 너무 안 좋아서 갈려가지고 한쪽 턱에 연골이 없다. 부정교합이 너무 심한데 치료를 했는데 잘 안 된 거 같다. 나이가 들수록 입이 더 안으로 말려 들어간다. 잘 때 이를 갈면서 턱이 뒤로 간 것"이라 밝혔다. 신지는 최근 양악 수술을 의심에 억울함을 토로했던 바.

이에 신지의 턱관절을 살펴본 한의사는 "개구장애가 있으시다. 정말 문제가 많다"고 밝혔다. 한의사는 "턱관절 문제가 있으면 자율신경의 어떤 불안정이 심한 거다. 침 안 맞아봤냐"고 물었고 신지는 "예전에 맞아봤다. 수술을 얘기한 적도 있다. 바깥으로 수술을 해야 한다고 했다"며 "그때는 흉터가 남는다고 했는데 저는 활동을 해야 하지 않냐. 그래서 포기했다"고 털어놨다.

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한의사는 신지에게 간단하게 도수치료를 해줬다. 신지는 "어깨가 아프니까 다른 데 근육을 쓰나 보다. 그래서 아픈가 보다"라고 밝혔고 한의사는 "앞으로 관절 여기저기 아플 거다. 근육이 너무 없으니까. 관절은 근육이 버텨주는 거다. 근육이 너무 없으니까 운동도 해야 하고 단백질도 잘 챙겨먹어야 한다. 일단은 따뜻한 음식 위주로 잘 챙겨 먹어야 한다"고 강조했다.

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wjlee@sportschosun.com