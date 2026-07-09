서인영父, '첫 케밥기계 특허' 30년 육가공 기업 대표...공개 직후 홈피 마비

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 서인영이 자신의 유튜브를 통해 부친이 운영하는 회사를 처음으로 공개한 가운데 방송 직후 회사를 향한 관심이 쏟아지며 홈페이지 접속이 불가할 정도로 뜨거운 화제를 모으고 있다.

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서인영은 지난 8일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 통해 아버지가 대표로 있는 30년 전통의 육가공 제조 공장을 찾았다. 해당 업체는 소시지와 또띠아, 케밥 등 다양한 육가공 식품을 생산하는 기업으로, 아버지가 대표를 맡고 있으며 어머니는 재무 담당, 외삼촌은 생산 대표, 둘째 외삼촌이 영업이사를 맡고 있다.

앞서 서인영 유튜브에 출연 당시 편안했던 모습이 아닌 대표로서의 근엄 있는 아버지에 모습에 서인영은 "여기 오면 독사가 된다"라고 밝혔다.

또한 서인영은 공장 업무를 체험하기 위해 미리 보건증을 발급받고, 위생 규정에 맞춰 화려했던 네일아트까지 전부 지우는 등 남다른 열정을 보였다. 이후 서인영은 작업복으로 갈아입은 뒤 반죽 소분을 하고 포장까지 직접 나서서 도왔다.

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이어 서인영의 어머니는 IMF 외환위기 때 연대보증이 잘못되면서 사업 실패의 아픔을 털어놨다. 이후 부모님은 지인의 소개를 받아 30년 전 한국에는 생소했던 '케밥' 관련 식품 사업에 도전하게 됐다. 그러나 케밥 기계를 수입하려니 한 대에 500만 원이었다고.이에 아버지와 외삼촌이 직접 설계하고 연구해 200만 원으로 자체 제작에 성공하며 특허까지 냈다. 이 기계가 바로 국내 최초로 도입된 케밥 기계라는 사실이 밝혀져 놀라움을 자아냈다.

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이 과정에서 그동안 베일에 싸여있던 아버지 회사의 구체적인 정보와 업무 환경 등이 자연스럽게 노출되면서 호기심을 느낀 네티즌들이 일시에 포털 사이트 검색을 통해 회사 홈페이지로 몰려들기 시작했다.

이에 현재 해당 기업의 공식 사이트에 접속하면 '접속하신 사이트는 허용 접속량을 초과하였습니다'라는 안내 문구가 표시되며 정상적인 이용이 어려운 상태다.

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이는 대중의 관심이 기업과 제품에 대한 검색, 홈페이지 방문으로까지 이어지면서 서인영의 화제성을 다시 한번 입증한 셈이다.

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anjee85@sportschosun.com