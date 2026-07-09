현빈♥손예진, 이번엔 美 LA 떴다..아들과 박물관 데이트 포착

사진=웨이보, SNS 캡처

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 현빈과 손예진 부부가 미국 로스앤젤레스에서 휴가를 즐기는 모습이 팬들에게 포착됐다.

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8일 중국 SNS 웨이보와 각종 SNS에는 현빈·손예진 부부가 아이와 함께 미국에서 시간을 보내는 모습이 담긴 사진과 영상이 빠르게 퍼졌다.

공개된 사진 속 두 사람은 선글라스를 착용한 손예진과 편안한 캐주얼 차림의 현빈이 전시 공간을 둘러보며 여유로운 시간을 보내고 있다. 주변의 시선을 크게 의식하지 않는 자연스러운 모습도 눈길을 끌었다.

사진이 촬영된 곳은 미국 로스앤젤레스 자연사박물관으로 추정되고 있으나, 정확한 장소는 공식적으로 확인되지 않았다.

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앞서 현빈 손예진 부부는 일본 오키나와에서의 가족 여행 목격담으로도 관심을 모았다. 지난달 한 네티즌은 자신의 SNS를 통해 오키나와의 한 리조트에서 손예진 현빈 가족을 우연히 마주친 일화를 전했다. 특히 손예진 현빈 부부의 아들에 대해 "아이가 마치 AI로 합성한 것처럼 너무 예뻐서 와이프에게 '저기 아기 너무 예쁘다'고 말했었다. 당시에는 부모님은 잘 보이지 않고 아이만 보여서 계속 아기만 구경했다. 제가 살면서 본 사람 중 가장 아름답게 생긴 아이였다"고 증언해 화제를 모았다.

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한편 손예진과 현빈은 지난 2022년 결혼, 같은해 11월 아들을 품에 안았다.

jyn2011@sportschosun.com