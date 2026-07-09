'애둘맘' 홍영기, 언더붑 비키니에 "남자들 대시 많아..결혼만 안했으면"

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[스포츠조선 정유나 기자] '얼짱시대' 출신 인플루언서 홍영기가 언더붑 비키니를 입은 사진으로 화제를 모은 가운데, "남자들의 대시를 많이 받는다"며 결혼에 대한 솔직한 속내까지 털어놨다.

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8일 공개된 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에는 방송인 홍영기가 게스트로 출연해 솔직한 입담을 펼쳤다.

이날 탁재훈은 홍영기의 비키니 사진을 본 뒤 "밖에서 이러고 다니면 남자들이 애 엄마인 줄 모르고 대시를 많이 하겠네요"라고 말했다. 이에 홍영기는 "많이 한다"고 답하며 웃음을 자아냈다.

탁재훈이 이어 "결혼만 내가 빨리 안 했으면 이런 생각 한 적 없냐"고 묻자, 홍영기는 "뭐 어제도 했다"고 재치 있게 받아쳤다.

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또 홍영기는 "세계적인 남자들을 만나보고 싶다. 세계 각국의 인종별로"라고 말하며 거침없는 솔직한 매력을 드러냈다.

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한편 홍영기는 지난 2009년 코미디TV '얼짱시대'에 출연해 얼굴을 알렸으며 현재 온라인 쇼핑몰을 운영하고 있다. 특히 지난 2월, 단 10분 만에 약 1억6000만 원의 매출을 기록한 데 이어 하루 최대 매출 4억2000만 원을 돌파한 화면을 직접 공개하며 '성공한 CEO' 면모를 입증했다.

jyn2011@sportschosun.com