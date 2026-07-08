조현아, 저작권료만 수천만 원이라더니 "2년 일 안 해도 상관 없었다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 조현아가 저작권료를 간접적으로 언급했다.

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8일 유튜브 채널 '조선의 청요리사'에서는 가수 조현아가 출연했다.

조현아는 '중식마녀' 이문정에게 바라는 요리에 대해 "제가 다이어트를 항상 하고 있는데 오늘은 청요리사의 요리를 먹기 위해 오늘은 찌도록 하겠다. 오늘은 다이어트가 아니"라고 밝혔다. 이에 이문정은 탕수육, 볶음밥 등의 요리를 해주기로 했다.

허경환은 저작권 부자 조현아에게 "같은 연예계에 있으면서 가장 부러운 사람 중 1위가 자기 곡 많아서 저작권 받는 분"이라며 "액수는 굳이 묻진 않고 받았을 때 느낌이 어떠냐"고 물었다. '목요일 밤', '봄을 그리다', '뷰티풀 데이' 등 어반자카파의 인기곡들을 작사 작곡한 조현아는 저작권료만 수천만 원대인 것으로 알려졌다.

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조현아는 "코로나19 시절에 2년 동안 일을 못했다. 그 2년 동안 일을 안 해도 상관이 없었다"며 "친구들이랑 놀다가 저작권료 입금 문자가 오면 '더 먹어. 오늘 마음껏 먹어' 하게 된다"고 자랑했다.

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허경환은 "부럽다. 개그맨들은 그런 게 없다"고 토로했지만 이문정은 "재방료가 나오지 않냐"고 밝혔다. 이에 조현아는 "재방료 많이 나오는 거 다 안다. 제가 재방료를 방송하면서 처음 받았는데 깜짝 놀랐다. 오빠 완전 부자죠?"라며 "재방료 들어왔을 때 표정 어떠냐"고 물었다. 그러자 허경환은 "저는 최대한 숨긴다. '무슨 일 있어?' 하면서 속으로 좋아한다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com