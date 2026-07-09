남궁민, '건성으로 하는 후배' 저격 "현장서 요령 피우는 배우 보면 화난다" ('옥문아')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] '옥탑방의 문제아들' 남궁민이 연기 현장에서 중요하게 생각하는 프로의식에 대해 솔직한 생각을 밝혀 눈길을 끌었다.

Advertisement

오는 10일(금)에 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에서는 사이 좋은 '옥탑즈' 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재가 '천의 얼굴'이라는 타이틀로 불리는 믿보배 남궁민을 손님으로 맞이해, 편안하고 쾌활한 웃음을 선사한다.

이 가운데 홍진경이 '별에서 온 그대', '푸른 바다의 전설' 등 다수의 히트작에서 열연을 펼친 배우로서 남궁민과의 공감대 형성에 사활(?)을 걸어 웃음을 자아낸다. 홍진경은 남궁민에게 "저도 연기자다. 제가 박지은 작가의 페르소나 같은 존재로 활동하고 있다"라고 어필한 뒤 "본체와 비슷한 캐릭터를 맡으면 연기가 편해지지 않냐. 나는 그때 캐릭터가 '거지' 역할이라 아주 딱 맞게 자연스러웠다"라며 자신의 연기철학을 설파해 웃음을 자아낸다.

그런가 하면 이날 홍진경은 남궁민의 연기 파트너를 자처하기도 한다. 남궁민이 "일을 할 때는 프로의식이 있어야 하는데, 현장에서 요령을 피우거나 건성으로 하는 사람을 보면 화가 난다"라고 밝히자 "제가 싸가지없는 후배 연기를 해보겠다"라며 즉석 상황극을 주도하는 것. 뒷목을 잡게 하는 홍진경의 메소드 연기를 1열 직관한 남궁민은 "이 정도로 (개념 없는 후배는) 단 한 명도 없었다"라며 문화 충격을 호소해 폭소를 유발한다.

Advertisement

한편 이날 남궁민은 '옥탑즈'의 짓궂은 몰이 속에 '남궁꼰대'라는 별명을 수집한다고. 남궁민이 "이제 현장에 가면 감독님들도 나보다 어리다. 요즘 친구들은 우리 때랑 다르다"라고 말하자 김종국이 "약간 꼰대력이 보인다"라며 의심의 눈초리를 보내고, 양세찬이 "남궁꼰대 씨"라며 장난을 치는 것. 이때 또 다시 배우계에 과몰입한 홍진경이 "버릇없는 후배들은 멱살을 한 번 잡아라"라고 격한 꿀팁(?)을 전수하자, 남궁민이 동공지진을 일으켜 주변을 웃음바다로 만든다는 후문이다.

Advertisement

이처럼 '배우'로서 끈끈한 동질감을 형성한 홍진경과 남궁민의 케미스트리가 유쾌한 웃음을 선사할 '옥문아' 본 방송에 기대감이 고조된다.

jyn2011@sportschosun.com