[오피셜]"아르헨티나전 조작된 경기" EFA, 심판진 퇴출 요구…"그들은 메시가 계속 뛰기를 원했던 것"

모스타파 지코. 사진=BBC 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]아르헨티나전 심판에 대한 이집트 대표팀의 분노는 끝나지 않고 있다.

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영국 BBC는 8일(한국시각) '이집트축구협회(EFA)가 아르헨티나와의 월드컵 16강전에서 패배한 뒤, 해당 경기를 담당한 심판진을 대회에서 퇴출할 것을 FIFA(국제축구연맹)에 요구했다고 밝혔다'고 보도했다.

EFA는 FIFA(국제축구연맹)에 공식 항의서를 제출했으며, 이날 애틀랜타에서 열린 이집트와 아르헨티나의 경기에서 있었던 심판 판정에 대한 조사를 요구했다고 밝혔다. 이집트가 후반전 1-0으로 앞서던 상황에서 모스타파 지코의 추가골은 비디오판독(VAR) 끝에 취소됐다. 공격이 시작되는 과정에서 이집트 미드필더 마르완 아티아가 리산드로 마르티네스의 발을 밟았다고 판단해 반칙을 선언한 것이다.

또한 이집트는 경기 종료 직전 모하메드 살라가 아르헨티나 페널티지역 안에서 반칙을 당했다고 주장했다. 하지만 페널티킥은 선언되지 않았고, 이로 인해 아르헨티나는 역습을 전개해 결승골을 터뜨리며 3-2 역전승을 거뒀다.

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EFA는 성명을 통해 "심판진의 중대한 오심과 이중잣대로 인해 이집트 대표팀이 패배하고 월드컵에서 탈락했다"며 "프랑스 출신 주심 프랑수아 르텍시에에 대한 조사를 요구하는 공식 항의서를 FIFA에 제출했다"고 밝혔다.

EPA연합뉴스

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EFA는 심판진과 VAR 심판들에 대한 조사를 요구하면서 "명백한 오심이 있었고 일부 장면은 고의적으로 비디오 검토조차 하지 않았다"고 주장했다.

또한 EFA는 이 경기의 주심과 심판진 전원을 월드컵에서 제외할 것을 요구했으며, 이집트 대표팀에 대한 차별을 범죄 행위라고 치부했다.

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경기 후 호삼 하산 이집트 대표팀 감독은 "부당한 대우를 받았고 공정성을 잃었다"며 "어쩌면 그들은 메시가 계속 뛰기를 원했던 것일지도 모른다"고 말했다.

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지코 역시 심판 판정에 강한 불만을 드러내며 "경기 시작부터 계속 불공정한 판정이 이어졌다"며 "이번 대회는 조작된 것이 분명하다"고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com