韓 최고 희소식! '월드컵 스타' 오현규, 한국인 21호 프리미어리거 가능성...'승격팀' 헐시티 관심 등장

[스포츠조선 김대식 기자]대한민국 차세대 슈퍼스타 오현규가 한국인 프리미어리거 계보를 이어갈 수 있을까.
튀르키예 이적시장 전문가인 세르칸 모로바는 9일(한국시각) 개인 SNS를 통해 독점 보도라며 "잉글랜드 프리미어리그 소속 헐 시티가 오현규의 상황을 면밀히 주시하고 있다"고 보도했다.
오현규에게 희소식이 날아들었다. 지난 시즌 도중 벨기에 헹크를 떠나 튀르키예 베식타시로 둥지를 옮긴 오현규는 새 무대에서 자신의 몸값을 두 배 이상 끌어올리는 데 성공했다. 16경기 8골 4도움이라는 준수한 성적표로 팀의 핵심 자원으로 자리매김한 것이다.
그러나 최근 상황은 녹록지 않다. 세르겐 얄츤 감독이 팀을 떠나고 빈첸초 이탈리아나 감독이 새로 부임하면서 베식타시는 새로운 스트라이커 영입을 적극 타진하고 있다. 두산 블라호비치, 로멜루 루카쿠 등 굵직한 이름들이 영입 후보로 거론되는 것을 보면, 새 사령탑이 오현규를 주전으로 중용할 생각이 크지 않다는 해석이 나온다.
이런 상황에서 헐시티 이적이 성사된다면 오현규 입장에서는 최상의 결과가 될 전망이다. 헐시티는 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 플레이오프를 뚫고 9년 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격을 확정지은 팀으로, 다음 시즌 1부 무대에서 새 얼굴을 찾고 있는 것으로 알려졌다.
사실 오현규의 빅리그 도전은 이번이 세 번째다. 2025년 여름에는 독일 분데스리가 슈투트가르트행이 유력했으나 메디컬 테스트 불발이라는 뜻밖의 변수로 무산됐고, 2026년 겨울에는 잉글랜드 풀럼의 관심을 받았지만 이 역시 성사되지 못했다. 두 차례나 빅리그 입성의 문턱에서 좌절을 맛본 만큼, 이번 헐시티 이적설 역시 오현규에게는 기회로 여겨질 수 있다.
2026년 북중미월드컵에서도 오현규는 짧지만 강렬한 인상을 남겼다. 체코전에서 교체로 투입돼 극적인 역전골을 터뜨리며 한국 대표팀 승리의 주인공이 됐다. 다만 이후 두 경기에서는 팀 전체가 졸전을 펼치면서 오현규 역시 추가골 찬스를 좀처럼 잡지 못한 채 대회를 마감해야 했다.
만약 오현규가 헐시티 유니폼을 입게 된다면, 이번 시즌 끊길 위기에 처했던 한국인 프리미어리거 계보를 다시 이어가는 상징적인 이적이 될 전망이다. 21호 한국인 프리미어리거가 수 있다. 튀르키예 리그와 월드컵에서 보여준 결정력을 앞세워 이번에는 반드시 빅리그 입성의 꿈을 이룰 수 있을지, 오현규의 다음 행선지에 축구팬들의 관심이 쏠리고 있다.
김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com