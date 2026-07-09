'지드래곤 누나' 권다미, 43세에 둘째 임신 "감사하게 찾아와, 10월 출산"[공식]

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 김민준의 아내이자 가수 지드래곤의 친누나인 패션 디자이너 권다미가 둘째 임신 소식을 직접 전했다.

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권다미는 9일 자신의 SNS에 "다다음 주는 정면 얼굴 보여줘 이우야♥"라는 글과 함께 초음파 사진을 공개하며 둘째를 품에 안게 된 기쁜 소식을 알렸다.

공개된 사진에는 뱃속 아기의 초음파 모습이 담겼다. 권다미는 "이든이 동생 삼든이에요♥ 여자 동생이 갖고 싶다던 이든이 소망으로 너무나 감사하게도 찾아와준 우리 아기"라고 벅찬 마음을 드러냈다.

이어 "김이든의 여자 동생 김이우. 나도 딸 맘이다. 하하. 우리 가족 건강하게 10월에 만나자"라고 덧붙이며 설렘을 감추지 않았다.

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1983년생인 권다미는 지난 2019년 배우 김민준과 결혼했으며, 슬하에 아들 이든 군을 두고 있다. 둘째는 오는 10월 출산을 앞두고 있는 것으로 알려졌다.

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한편 김민준은 지난 4월 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에 출연해 처남인 지드래곤과 조카의 각별한 관계를 전한 바 있다.

당시 김민준은 "(지드래곤이 조카를) 너무 예뻐한다"며 "뮤직비디오 소품이 많다. 그걸 아기가 삼촌에게 선물 받았다. 그걸 올리니까 다들 뮤직비디오에 나온 자동차인 걸 알아보고 기사에 나고 그랬다"라고 밝혀 화제를 모았다.

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지드래곤이 조카를 향한 남다른 애정을 여러 차례 드러낸 가운데, 권다미의 둘째 임신 소식이 전해지면서 가족들에게 또 한 번 기쁜 소식이 찾아왔다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com