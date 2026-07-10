"죄송합니다" 강백호, 홈런더비 우승하고 사과 → "너무 흥분해서 방망이 던졌는데 그만.." [잠실 현장]

10일 잠실구장에서 2026 KBO올스타전 홈런더비가 열렸다. 홈런더비 1위 확정 후 환호하는 한화 강백호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

10일 잠실구장에서 2026 KBO올스타전 홈런더비가 열렸다. 홈런더비 1위를 차지한 한화 강백호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 강백호가 올스타 홈런더비를 사실상 독무대로 장식했다.

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강백호는 10일 잠실구장에서 열린 2026 KBO 올스타전 홈런더비 결승에서 오태곤(SSG)을 꺾고 우승했다.

그런데 강백호는 공식 기자회견을 통해 '사과'를 제일 먼저 했다.

그는 "마지막에 너무 흥분해서 방망이를 던졌는데 스태프분이 맞을 뻔했다. 죄송하다. 그 점이 제일 신경쓰인다"고 고개를 숙였다.

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강백호는 145m짜리 홈런까지 때려 비거리상도 차지했다.

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강백호는 우승 상금 1000만원과 삼성 에어드레서를 부상으로 받았다. 비거리 상품으로 공기청정기도 챙겼다.

강백호는 극적인 역전 드라마를 연출했다.

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선공에 나선 오태곤이 7홈런을 때려 기세를 올렸다.

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강백호는 3아웃 후 첫 홈런을 신고했다. 2호 3호가 연속해서 나왔다. 하지만 7아웃까지 침묵이 이어졌다. 1분 동안 최소 4홈런이 필요했다. 강백호는 부지런히 따라갔다. 10초를 남기고 6호를 발사했다. 3초를 남기고 때린 마지막 타격이 우측 폴을 강타, 동점 버저비터를 울렸다.

결국 30초 서든데스에 돌입했다.

10일 잠실구장에서 2026 KBO올스타전 홈런더비가 열렸다. 홈런더비 1위 확정 후 환호하는 한화 강백호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

10일 잠실구장에서 2026 KBO올스타전 홈런더비가 열렸다. 힘차게 타격하는 한화 강백호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

10일 잠실구장에서 2026 KBO올스타전 홈런더비가 열렸다. 힘차게 타격하는 한화 강백호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.10/

오태곤은 힘이 빠졌는지 30초 동안 1개도 넘기지 못했다. 이후 강백호가 두 번째 시도만에 우중간 담장을 넘기고 우승했다.

강백호는 "홈런더비는 2018년도 신인 때 나가고 처음이었다. 우승 한 번 해보고 싶었는데 기쁘다"고 소감을 밝혔다.

강백호난 사실 다른 욕심이 있었다. 바로 장외홈런이었다.

강백호는 "오늘 목표한 바는 사실 잠실 넘기기였다. 못 넘겨서 내심 아쉽다. 그게 제일 아쉽다. 우승 못해도 그거 하나만큼은 하고 싶었다. 내가 많이 부족했다"고 거듭 강조했다.

강백호는 이 감각을 꾸준히 유지하고 싶다고 했다.

그는 "우리 한화가 5할 승률을 맞춰놨다. 이 감각 유지해서 꾸준히 오래 많은 경기 출전하면서 후반기 순위 싸움에 보탬이 되고 싶다"고 희망했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com