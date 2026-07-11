KIA 히트상품, 박재현 충격 본헤드 전말...본인이 직접 입 열었다 "2아웃 착각은 아니고요"

11일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전. 박재현이 퍼포먼스와 함께 타석에 나서고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.11/

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[스포츠조선 김용 기자] "아웃 카운트 착각은 아니었습니다. 그래도 팬분들께..."

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KIA 타이거즈 박재현은 전반기 막판 본의 아니게 '전국구'로 이름을 알렸다. 치열한 순위 싸움, 한 경기 한 경기가 소중한 KIA였는데 치명적 주루 실수 하나로 승리 기회를 날려버렸기 때문이다.

사건은 지난 4일 일어났다. 광주 NC 다이노스전. 4-5로 밀리던 KIA는 9회말 선두 박재현이 행운의 3루타를 치고 나갔다. 최소 동점, 역전 끝내기까지 기대할 수 있는 상황. 하지만 경기는 4대5 KIA 패배로 끝났다. 이겼다면 3위로 올라갈 수 있는 날이었다. 매우 치명적이었다.

박재현의 본헤드 플레이 때문이었다. 1사 상황. 김호령이 좌익수 방면 날카로운 타구를 쳤다. 문제는 타구가 너무 잘맞아 직선으로 날아갔다는 것. 일단 비거리, 박재현의 빠른 발, NC 좌익수 권희동의 어깨를 생각하면 3루에서 리터치로 충분히 들어올 수 있는 타구였다. 하지만 박재현은 타구가 날아가는 순간 홈까지 달렸다, 뒤늦게 복귀해 하마터면 3루에서도 아웃이 될 뻔 했다.

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일단 타구가 떴다면, 스타트를 끊었다 해도 3루로 복귀해야 했다. 하지만 마음이 너무 앞섰다. 많은 사람들이 '아웃 카운트를 2아웃으로 착각한 거 아니냐'고 지적했다. 그렇게밖에 보이지 않는 플레이였다.

11일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전. 박재현이 타격을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.11/

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박재현은 다음날 NC전이 비로 취소되자 우천 세리머니를 하기 전 팬들 앞에 나와 넙죽 절을 했다. 사죄의 의미. 그리고 우천 세리머니를 할 때 자신의 실수를 똑같이 따라해 팬들에게 큰 웃음을 선사했다. 실수를 인정하고, 재치있게 사과하는 모습에 팬들의 마음이 바로 열렸다.

그런데 박재현은 도대체 왜 그런 플레이를 했을까. 올스타전이 돼서야 본인 얘기를 들어볼 수 있었다. 박재현은 올스타 팬 투표와 선수단 투표를 통해 당당히 나눔 올스타 베스트 12 외야수 부문에 선발됐다. 기쁜 마음으로 축제를 즐겨야 하는데, 그 아픔이 남아있을 수밖에 없었다.

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박재현은 "일단은 팬분들께 다시는 보여드리면 안 되는, 좋지 않은 플레이를 보여드려 자책을 많이 하고 있었다"고 말했다. 박재현은 이어 "아웃 카운트를 착각한 건 결코 아니었다. '컨택트 플레이'였다"고 말했다. 타자가 공을 쳐 인플레이가 되는 순간, 뛰기로 약속된 플레이. 발 빠른 박재현이기에 내야 땅볼 때 살 수 있는 확률을 높일 수 있었다. 하지만 공이 떴을 때는 돌아오는 게 맞았다. 박재현은 "맞자마자 홈으로 뛴다는 생각만 했다. 공이 떴으면 멈췄다 갔어야 했다. 내 실수였다"고 말하며 핑계를 대지 않았다.

11일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전. 서머레이스에서 박재현과 류진욱이 질주하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.11/

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박재현은 다음날 사과와 세리머니에 대해 "경기가 취소되자 나성범 선배님이 '이 자리를 빌어 너의 마음을 전하고 사죄해라'고 말씀해주셨다. 그 말을 듣고 나가 팬들께 죄송하다는 의미를 담아 사과드렸다"고 했다.

박재현은 마지막으로 "형들이 차라리 지금 실수한 게 훨씬 낫다고 위로해주셨다. 나도 내 플레이를 경기 끝나고 다시 봤다. 다시는 이런 플레이가 나와서는 안 된다"고 강조했다.

KIA 이범호 감독과 팬들은 "박재현 때문에 이긴 경기가 많다"며 그를 다독였다. 이제 고졸 2년차. 경험이 부족하다. 혜성같이 나타나 올해 KIA의 리드오프로 거듭났다. 충분히 잘하고 있다. 시행착오도 있다. 이 실수도 그 일환이다. 개막 후 무섭게 치다 슬럼프가 오기도 했다. 박재현은 "체력 문제다. 이렇게 계속 경기를 나가는 게 처음이다보니, 체력 영향이 있었다. 풀시즌을 뛰는 게 정말 쉽지 않다는 걸 느끼고 있다"고 솔직하게 말했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com