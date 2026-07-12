루키 올스타였던 류지현 감독의 '잠실의 추억' → "원래 원정 응원단은 잠실만 허용, 그래서 더 뜨거웠던 경기장" [올스타전 현장]

LG 유지현

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 류지현 감독은 32년 전 신인 신분으로 올스타전에 참가했다. 올해에는 국가대표 사령탑으로 잠실의 마지막 올스타전을 참관했다. 류 감독은 1994년부터 2022년까지 무려 29년 동안 LG 트윈스 유니폼을 입고 잠실구장을 집처럼 여겼다.

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잠실구장은 올 시즌을 끝으로 철거한다. KBO는 11일 잠실에서 올스타전을 개최하며 작별 행사를 마련했다. 류 감독은 "잠실에서 정말 많은 사랑을 받았다. 지금도 굉장히 좋은 추억을 기억해 주시는 분들이 많다"며 각별한 심정을 고백했다.

우리나라 대표 구장이었던 잠실구장은 중립 이미지가 강했다. 류 감독은 "요즘에는 좀 바뀌긴 했지만 옛날에는 원정 응원단이라는 게 없었다. 잠실에서만 양쪽 응원이 허용되는 시절이 있었다. 그래서 잠실은 양쪽 팬들이 전부 다 같이 응원하고 그래서 열기가 훨씬 뜨거웠다"고 돌아봤다.

1994년 데뷔한 류 감독은 그해 잠실에서 열린 올스타전에 바로 출전했다. 신인왕도 석권했다. 1997년에는 올스타전 MVP에 등극했다.

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류 감독은 "사실 1994년은 신인 때라 기억도 안 난다. 1997년은 내가 MVP여서 기억이 생생하다. 동점 상황에 대타로 들어갔는데 풀카운트에서 계속 파울을 치다가 결승타를 쳤다"며 회상했다.

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올스타전이 시대적으로 어떻게 변했는지도 정확히 느꼈다. 류 감독은 "초창기에는 투수들이 컨디션 때문에 전력 투구를 하지 못했다. 그래서 경기가 상당히 느슨했다. 이를 보완하려고 상금이나 상품을 크게 걸었다. 그 시기에는 정말 승리하기 위해 뛰기도 했다. 그러다가 어느 순간에는 퍼포먼스 위주로 바뀌어서 지금에 이르렀다"고 흐름을 짚었다.

일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 한국이 승리하며 8강행을 확정했다. 류지현 감독이 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.09/

2일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 류지현 대표팀 감독이 국민의례를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.02/

이어서 "자연스럽게 선수들이 그라운드에서 표현하는 게 받아들여지고 또 1000만 관객이 넘게 들어오면서 팬들의 요구도 반영하면서 변화하고 있다"고 해석했다.

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류 감독은 올초 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC)서 대표팀을 17년 만에 8강에 올리는 쾌거를 이룩했다. 오는 9월에는 아시안게임 금메달을 노린다. 여러 국제대회를 경험한 류 감독이 신구장에 바라는 게 하나 있다.

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새 구장 잠실돔은 2032년 입주를 목표로 작업이 진행되고 있다. 류 감독은 "사실 우리 리그가 많은 발전을 했지만 우리나라에서 큰 국제대회를 보기는 어려운 실정이다. 일본에서 하거나 최근에는 타이페이돔이 생긴 대만에 빼앗기고 있다. 정말 대형 국제대회를 성대하게 소화할 수 있는 그런 구장이 지어졌으면 좋겠다"고 희망했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com