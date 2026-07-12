진심을 담았습니다...팬 위한 올스타전, KT 선수들과 직원들이 이렇게 열심히 했답니다

11일 잠실구장에서 2026 KBO리그 올스타전이 열렸다. 최원준이 퍼포먼스를 펼치고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.11/

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[스포츠조선 김용 기자] 우리 KT 선수들이 이렇게 열심히 했답니다.

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2026 KBO리그 올스타전이 화려하게 막을 내렸다. 10일 퓨처스 올스타전과 홈런더비, 11일 올스타전 본경기 행사가 열리며 야구팬들을 즐겁게 했다.

KT 위즈 선수들도 빠질 수 없었다. 단순히 경기, 행사에 참가하는 게 아닌 더욱 적극적인 팬서비스로 사랑에 보답하고자 했다.

1군 선수들 뿐 아니라 퓨처스 선수들까지 올스타전의 상징이 된 등장 퍼포먼스에 심혈을 기울였다. 하기 싫은 걸 억지로 하는 게 아닌, 선수들 본인이 원하는 아이디어를 적극적으로 냈다. 평소 내향적인 최원준이 충격적 공주 코스프레를 한 게 대표적. 별명인 '공포의 주둥이'의 줄임말인 공주를 표현하기 위해 유럽풍 원피스를 착용하고 그라운드에 등장했다.

11일 잠실구장에서 2026 KBO리그 올스타전이 열렸다. 손동현이 퍼포먼스를 펼치고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.11/

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손동현은 응원단장 복장을 입고 마운드에서 치어리딩을 했는데, 춤사위가 예사롭지 않아 많은 박수를 받기도 했다.

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선수들 뿐 아니라 프런트, 대학생 리포터인 위즈포터들도 열심이었다. 홍보팀 직원들은 더운 날씨를 고려해 팬들에게 부채 선물을 했다. 부채에 선수들의 롤모델과 각오를 표기해 보는 재미까지 더했다.

사진제공=KT 위즈

또 잠실구장 마지막 올스타전의 의미를 담은 멋진 뱃지를 제작해 팬들에게 선물했다. 선수들과 마스코트가 직접 전달하니 완벽한 '팬 퍼스트'였다.

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위즈포터들도 직접 만든 스트레스볼과 아이패치 선물을 팬들에게 나눠줬다. 스트레스볼은 위즈포터들과 함께 KT 올스타인 손동현, 전용주가 함께 만들어 더 큰 의미가 있었다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com