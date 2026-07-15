초전박살! AL이 압도한 MLB 올스타전→NL 상대로 4-0 완승…'MVP' 벨린저 2타점 결승타→산체스 1이닝 3자책

뉴욕 양키스의 코디 벨린저. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]올해 메이저리그 올스타전은 아메리칸리그의 우승으로 막을 내렸다. 아메리칸리그는 내셔널리그에게 단 1점도 허용하지 않는 압도적인 모습을 보였다.

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아메리칸리그는 15일(한국시각) 미국 펜실베이니아주 필라델피아의 시티즌스 뱅크 파크에서 열린 2026시즌 메이저리그 올스타전에서 내셔널리그를 4-0으로 제압했다.

뉴욕 메츠의 후안 소토. AFP연합뉴스

아메리칸리그 선발 투수로는 딜런 시즈(토론토 블루제이스)가 나왔다. 타선에는 마이크 트라웃(중견수, LA 에인절스)-요단 알바레즈(지명타자, 휴스턴 애스트로스)-셰이 랭걸리어스(포수, 애슬레틱스)-주니어 카미네로(3루수, 탬파베이 레이스)-바비 위트 주니어(유격수, 캔자스시티 로열스)-코디 벨린저(우익수, 뉴욕 양키스)-벤 라이스(1루수, 양키스)-라일리 그린(좌익수, 디트로이트 타이거스)-어니 클레멘트(2루수, 토론토)가 섰다.

내셔널리그 선발로는 크리스토퍼 산체스(필라델피아 필리스)가 등판했다. 타선은 카일 슈와버(지명타자, 필라델피아)-후안 소토(좌익수, 뉴욕 메츠)-프레디 프리먼(1루수, LA 다저스)-CJ 에이브럼스(유격수, 워싱턴 내셔널스)-맥스 먼시(3루수, 다저스)-아지 알비스(2루수, 애틀랜타 브레이브스)-브랜든 마쉬(우익수, 필라델피아)-앤디 파헤스(중견수, 다저스)-드레이크 볼드윈(포수, 애틀랜타)으로 이뤄졌다.

시카고 화이트삭스의 미겔 바르가스. AFP연합뉴스

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아메리칸리그의 타선은 1회초부터 불을 뿜었다. 산체스를 상대로 벨린저가 적시타를 터뜨리면서 2루에 있던 랭걸리어스와 3루의 알바레즈가 홈으로 들어왔다. 이어진 타석에서 라이스가 중전 안타를 때리며 3루주자 위트가 홈베이스를 밟았다. 아메리칸리그가 3-0으로 앞서갔다.

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이후 내셔널리그는 좀처럼 아메리칸리그 투수진을 공략하지 못했다. 소토가 안타를 때려냈고, 교체로 들어간 피트 크로우-암스트롱(중견수, 시카고 컵스)이 8회말 안타를 기록한게 전부였다.

필라델피아 필리스의 크리스토퍼 산체스. AP연합뉴스

오히려 아메리칸리그는 8회초 한 점 더 달아나면서 승부의 쐐기를 박았다. 교체로 들어간 미겔 바르가스(3루수, 시카고 화이트삭스)가 좌측 담장을 넘기는 솔로 홈런을 쏘아 올렸다. 점수차는 4-0까지 벌어졌다. 9회말에도 내셔널리그는 점수를 뽑아내지 못하면서 그대로 패배했다.

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이날 내셔널리그 선발 산체스는 1이닝 3피안타 3자책 2탈삼진 2볼넷을 기록했다. 구원 등판한 저스틴 로블레스키(다저스)는 2피안타 1자책 5탈삼진을 마크했다.

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아메리칸리그 투수진은 1이닝 3탈삼진을 기록한 시즈를 필두로 내셔널리그 타선에게 1점도 내주지 않는 저력을 보였다.

2026 메이저리그 올스타전 MVP는 결승 2타점 적시타를 올린 벨린저였다.