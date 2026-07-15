'핵노잼' 올스타전 논란 → "김빠지고 지루하고 허무했다"

American League third baseman Junior Caminero lies on the ground after being hit by a pitch from National League pitcher Riley O'Brien in the third inning of the 2026 MLB All-Star Game at Citizens Bank Park in Philadelphia, Pennsylvania, on Tuesday, July 14, 2026. Photo by Laurence Kesterson/UPI

epa13112120 New York Yankees Cody Bellinger holds up the MVP trophy after beating the National League 4-0 at the conlcusion of the 2026 Major League Baseball All-Star Game at Citizens Bank Park in Philadelphia, Pennsylvania, USA, 14 July 2026. EPA/STEVEN M. FALK

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[스포츠조선 한동훈 기자] 미국 스포츠전문매체 디애슬레틱이 2026 메이저리그 올스타전을 혹평했다.

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15일(한국시각) 필라델피아 시티즌스뱅크파크에서 열린 올스타전에서 아메리칸리그가 내셔널리그를 4대0으로 눌렀다.

아메리칸리그가 1회초에 3점을 뽑으며 화끈하게 시작했지만 거기까지였다. 8회초에 1점이 추가될 때까지 0의 행진이 이어졌다.

양 팀 합계 삼진 27개가 쏟아졌다. 장타는 1개에 불과했다.

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디애슬레틱은 '김빠지면서도 불확실했던 올스타전에서 아메리칸리그가 승리했다'고 꼬집었다.

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디애슬레틱은 '시티즌스뱅크파크를 채운 팬들은 아무런 사건 없이 빠르게 흘러가는 이닝들을 견뎌냈다. 이들이 지루한 시간을 버틴 이유는 내셔널리그의 벤치에 브라이스 하퍼가 앉아 있다는 것을 알았기 때문이다. 하퍼가 남아 있는 한 마법 같은 순간이 일어날 가능성도 여전했기 때문'이라고 표현했다.

하지만 하퍼도 어떠한 영향력을 발휘하지 못했다.

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필라델피아 홈팬들의 영웅 하퍼는 대타로 나와 삼진을 당했을 뿐이었다.

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디애슬레틱은 '하퍼는 이날 밤 다른 많은 타자들이 그랬듯 상대 투수의 공에 대처하지 못했다. 이날 기록지에는 무려 27개의 삼진과 단 1개의 장타만이 집계됐다'고 지적했다.

존 슈나이더 토론토 감독은 "이것이 요즘 야구다. 선수들의 구위가 정말 믿기지 않을 정도"라고 혀를 내둘렀다.

epa13112121 The American League celebrates beating the National League 4-0 at the conlcusion of the 2026 Major League Baseball All-Star Game at Citizens Bank Park in Philadelphia, Pennsylvania, USA, 14 July 2026. EPA/STEVEN M. FALK

디애슬레틱은 슈퍼스타의 부재와 부상 악재가 올스타전을 허무하게 만들었다고 진단했다.

이 매체는 '2025년 MVP가 빠진 채 진행됐다. LA 다저스의 투타 겸업 오타니 쇼헤이는 무릎 부상 여파를 이겨내지 못했다. 뉴욕 양키스 애런 저지는 갈비뼈 부상으로 5월 부터 결장 중이었다. 경기 도중에는 탬파베이 레이스의 스타 주니오르 카미네로가 공에 맞으면서 우려를 키웠다'고 짚었다.

다행스럽게도 카미네로는 엑스레이 검사 결과 뼈에 이상이 발견되지 않았다.

카미네로를 맞힌 세인트루이스 카디널스 투수 라일리 오브라이언은 클럽하우스를 직접 방문해 사과했다.

오브라이언은 "그는 이해심이 매우 넓었다. 경기의 일부라고 말해줬다. 정말 젠틀했다"며 고마워했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com