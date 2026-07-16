"딱! 하는 순간 안 움직여" 안현민 '햄스트링' 트라우마 걱정…"우익수는 빠지면 3루타잖아" [잠실포커스]

16일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 주중 3연전 첫 번째 경기. 타격을 준비하는 KT 안현민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

16일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 주중 3연전 첫 번째 경기. 1회 첫 타석 내야 플라이로 물러나는 KT 안현민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "딱! 하는 순간 움직여야하는데…"

Advertisement

생애 처음 당해본 큰 부상. 햄스트링 부상을 겪은 KT 위즈 안현민은 '멘털' 회복에 성공할 수 있을까.

16일 잠실구장에서 만난 이강철 KT 감독은 "지명타자 자리를 돌려야하는데…(안)현민이 때문에 고민"이라고 했다. 부상 전보다 수비 범위가 너무 좁아졌다는 것. 햄스트링으로 인한 트라우마가 생각보다 길어지는 모양새다.

이날 KT는 최원준(우익수) 김현수(1루) 안현민(지명타자) 힐리어드(좌익수) 허경민(3루) 김상수(2루) 배정대(중견수) 권동진(유격수) 라인업으로 경기에 임했다. 선발은 로건 앨런.

Advertisement

이날 돌아온 장성우를 1군에 등록했지만, 선발 라인업에는 넣지 못한 점이 못내 아쉬웠던 사령탑이다.

Advertisement

"연습 때는 잡는 타구를 실전에선 못 잡는다. 주루할 때도 괜찮은데, 리터치가 잘 안된다. 들어올 수 있는데 못 들어오고, 쉬운 뜬공인데 안타가 된다. 우익수에서 빠지면 3루타인데…우선 그 부분이 정리가 돼야할 것 같다. 7회라도 과감하게 교체해야된다. 어쩔 수 없다. 장성우 김민혁이 뒤에 있으니까."

18일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 경기. KT 안현민이 몸을 풀고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.18/

이강철 감독은 "안현민 마음 충분히 이해한다. 햄스트링 한번 다쳐본 사람들 보면 스타트할 때 신경이 많이 쓰인다고 한다"면서도 "그렇다고 내가 안현민을 안 쓸 수는 없는 입장이니까"라고 강조했다.

Advertisement

선두 경쟁에 대해서는 "아무래도 LG보단 삼성이 좀더 빡빡하다. 결과도 그렇지만, LG 타자들도 좋은데 삼성은 큰걸 치니까. 2~3점 차이나도 주자 나가면 덜덜 떨린다. 근데 또 1~2번이 너무 빨라. 어어어 하다보면 쾅 당한다. 대구에서 3연패 당할 때 그랬지 않나"라며 "LG도 물론 한방이 있는데, 홈구장이 잠실이니까"라고 덧붙였다.

Advertisement

KT는 아이치-나고야 아시안게임에 출전하는 소형준 오원석 박영현 없이 9월을 버텨야하는 입장. 소집기간 2주와 대회 기간을 감안하면 적어도 3주는 빠지게 된다.

이강철 감독은 "국가가 부르면 가야한다. 희생하는 건 어쩔 수 없다. 그 전에 열심히 해보겠다"라며 한숨을 푹 쉬었다.

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com