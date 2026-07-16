이제 삼성이 치고 나간다! LG와 승차가 벌어졌다 → "홈 보살 2개가 결정적" [대구 현장]

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성이 롯데에 4-1로 승리했다. 경기 종료 후 박진만 감독과 하이파이브를 나누고 있는 양창섭. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈가 후반기 첫 경기를 깔끔하게 잡아냈다.

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삼성은 16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에서 4대1로 승리했다.

선발투수 양창섭이 5이닝 1실점 호투했다. 시즌 8승(무패)을 신고했다. 김성윤은 3회초 메이저리그급 홈보살을 기록하며 양창섭을 도왔다.

삼성은 전반기를 LG와 승차 없는 1위로 마쳤다.

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이날 LG가 패하면서 삼성은 LG를 1경기 차이로 따돌렸다.

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승리 후 박진만 삼성 감독은 "선발투수 양창섭이 부담을 떨쳐내고 후반기 1선발 답게 정말 좋은 피칭을 보여줬다. 오늘 불펜도 나오는 투수마다 모두 완벽한 모습이었다"고 기뻐했다.

삼성은 6회부터 불펜을 가동했다. 이승현 이승민 김태훈 김재윤이 각각 1이닝 무실점 호투했다.

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박 감독은 "선취점을 내주고 시작했지만 빠른 시점에 디아즈가 동점타를 쳐줬고, 그후 류지혁과 김지찬이 늦지 않게 추가점을 내줬다. 8회 김영웅의 솔로홈런은 쐐기포가 됐다"고 칭찬했다.

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이날은 수비도 중요한 실점을 2개나 막았다.

박 감독은 "무엇보다 오늘 수비에서 김성윤과 디아즈의 홈 보살 2개가 결정적인 역할을 해줬다. 정말 정확하게 잘 던졌다"고 감탄했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com