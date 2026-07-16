이런게 운명인 건가? '사자 군단-사자 문신' 삼성 합류한 새로운 외국인 투수, 이게 바로 환상적인 궁합인가?[대구현장]

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 경기. 불펜 피칭을 선보이고 있는 삼성 투수 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

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[대구=스포츠조선 송정헌 기자] 이런게 바로 운명적인 만남인 건가? 사자군단에 합류한 새로운 외국인 투수가 사자 문신까지 똑같아 눈길을 끌었다.

삼성 라이온즈가 16일 대구 삼성라이온즈파크에서 롯데 자이언츠와 4연전 첫 번째 경기를 가졌다. 후반기 첫 레이스.

후반기를 앞두고 삼성 라이온즈에 새롭게 합류한 외국인투수 크리스 페덱이 홈구장 라팍에서 불펜 피칭을 선보였다. 원태인을 비롯한 동료들은 새로운 투수 페덱의 투구를 유심히 지켜봤다.

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페덱은 총 22개를 던졌다.

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포심, 패스트볼을 비롯해 투심, 커터, 체인지업, 스위퍼, 커브 등 다양한 구종을 던지며 컨디션을 점검했다. 빠른볼 최고 구속은 141km로 빠르진 않았으나 원태인은 196cm 장신 페덱의 힘찬 투구에 감탄사를 내뱉기도 했다.

페덱은 포심 6개, 투심, 2개, 커터 3개, 체인지업 7개, 스위퍼 1개, 커브 4개를 투구했다.

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 경기. 불펜 피칭을 선보이고 있는 삼성 투수 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

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16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 경기. 불펜 피칭을 선보이고 있는 삼성 투수 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

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전반기 1위로 마친 삼성은 현역 메이저리거로 기대를 모으고 있는 크리스 페덱을 전격 영입했다.

메이저리그 통산 132경기(선발 119경기)에서 32승 43패, 평균자책점 4.83, 이닝당 출루허용률(WHIP) 1.26을 기록한 페덱은 올 시즌에도 메이저리그 14경기(선발 9회) 57이닝을 소화 중이었다.

삼성은 대체 외국인투수 잭 오러클린과 연장 계약을 포기하고, 지난 11일 페덱과 잔여 시즌 47만3333달러(약 7억원)에 계약했다.

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 경기. 불펜 피칭을 선보이고 있는 삼성 투수 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 경기. 불펜 피칭을 선보이고 있는 삼성 투수 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

삼성 박진만 감독은 페덱의 불펜 피칭에 "키가 196cm인데 유연하고 밸런스가 좋더라. 외국인은 항상 적응이 관건이다. 한국 야구나 타자들의 습관 같은 부분에 어떻게 적응하느냐가 더 중요하다. 워낙 구위가 괜찮고 성격도 쾌활에서 생활 면에서는 빨리 적응할 것 같다"라며 기대를 나타냈다.

페덱은 롯데와 4연전 중 선발 등판이 예정되어 있다. 일단 18일 출격을 예고했다. 삼성은 후반기 첫 경기 롯데를 상대로 4-1 기분 좋은 승리를 거뒀다.

사자군단에 전격 합류한 페덱이 힘을 보탤 수 있을까?

페덱의 왼쪽 팔에 새겨진 사자 문신이 눈길을 끌었다. 삼성과 페덱. 이건 아마도 운명이 아닐까?

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 경기. 불펜 피칭을 선보이고 있는 삼성 투수 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/