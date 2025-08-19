스포츠조선

여자 프로농구단 BNK썸 운영주체, 부산은행으로 변경

기사입력 2025-08-19 09:24


WKBL(한국여자농구연맹)은 19일 서울시 중구에 위치한 컨퍼런스하우스 달개비에서 제29기 정기총회 및 제2차 이사회를 개최하고, 제28기 결산 및 감사 보고의 건을 승인했다. 정기총회에서는 부산을 연고로 하는 BNK썸 구단의 운영주체를 BNK캐피탈에서 부산은행으로 변경하고 회원 변경(구단주 방성빈)을 승인했다.

한편 오는 30일부터 9월 7일까지 부산 사직실내체육관에서 열리는 '2025 BNK금융 박신자컵'에서 아시아쿼터 선수의 전 쿼터 2명 동시 출전이 가능하다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



