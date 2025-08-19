여자 프로농구단 BNK썸 운영주체, 부산은행으로 변경

남정석 기자
기사입력 2025-08-19 09:24
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이..행복하게 살 것" (조선의사랑꾼)
김남주, 김옥빈 불만에 돌직구 "돈 그렇게 많이 받았는데 무슨"
윤은혜, '20년째 열애설' 김종국 결혼발표에 쿨한 반응 "살 계속 빠져"[SC이슈]
'재혼' 김병만, ♥아내+친자 두 자녀 공개 "행복하게 살겠다" (조선의사랑꾼)[SC리뷰]
슈, S.E.S 불화설 아직 화해 못했다…바다 팬 만나자 "저리 가"
감기 아니라 장염이다, '슈퍼 에이스' 폰세가 수상했는데...화-일 등판 예정이었다
이정후 '진기명기'에 하루종일 푹빠진 美, "10년에 한 번 나올 수비다, 누가 토를 달겠는가" 격찬
[공식발표]'손흥민은 잊어라' 이젠 캡틴 로메로의 시대…2029년까지 연장계약→AT 이적설 종식
"이정후 인기 폭발할 것" 美 매체들 열광, 수비 하나로 전국구 스타 부상...95일 침묵한 대포도 터지나
"전역할 때 한화는 더 높은 곳에 있겠죠?" 바람이 현실로…필승조 지원군 왔다 "진짜 야구만 할 환경 만들어졌네요"