스포츠조선

NBA 춘추전국시대. 결국 OKC가 끝낼 것이다. 美 매체 "OKC 차기시즌 강력 우승후보, 2018년 이후 첫 2연패 팀"

기사입력 2025-09-01 04:46


NBA 춘추전국시대. 결국 OKC가 끝낼 것이다. 美 매체 "OKC 차기…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] "결국 오클라호마시티가 우승할 것이다!"

미국 ESPN의 차기 시즌 우승팀의 결론은 '어우오'였다. 결국 우승은 오클라호마시티였다.

ESPN은 31일(한국시각) 2025~2026시즌 NBA 동, 서부 챔피언과 파이널 챔피언을 예측했다.

이 매체는 '올 시즌 오클라호마시티 썬더는 2018년 이후 첫 연속 우승을 차지할 것이다. 많은 도전자가 있지만, 오클라호마시티가 가장 압도적 우승 후보인 것은 사실'이라고 했다.

NBA는 춘추전국시대다. 2018~2019시즌 이후 2연속 우승의 팀은 없다.

오클라호마는 지난 시즌 극적인 우승을 차지했다. 지난 시즌 직전까지 가장 강력한 우승후보는 디펜딩 챔피언 보스턴 셀틱스였다. 오클라호마시티는 서부의 강호였고, 강력한 다크호스였지만, 우승 1순위 후보는 아니었다.

하지만, 샤이 길저스 알렉산더가 리그 최고의 슈터로 발돋움하고, 제일런 윌리엄스, 쳇 홈그렌이 성장했다. 결국 오클라호마가 서부를 차지한 뒤 결국 파이널까지 우승했다.

이 매체는 '서부는 오클라호마와 함께 요키치가 버티고 있는 덴버 너게츠, 케빈 듀란트가 가세한 휴스턴이 빅3를 형성할 것이다. 동부는 클리블랜드 캐벌리어스와 뉴욕 닉스, 올랜도 매직, 밀워키 벅스가 최상위권으로 꼽힌다'며 '동부는 클리블랜드와 뉴욕 닉스가 동부 정상을 놓고 다툴 것으로 보이고, 서부는 오클라호마와 덴버가 파이널에서 만날 것이다. 결국 동부는 클리블랜드, 서부는 오클라호마가 파이널에서 만나, 오클라호마가 우승을 차지할 것'이라고 했다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'48세' 김종국, 직접 결혼 발표 "♥예비신부=비연예인...연애 티 많이 내" ('런닝맨')[종합]

2.

'이범수와 이혼' 이윤진, 자식농사 대박났다..14살 소을이 학생회장→음악 영재까지

3.

'9월 결혼' 김종국 "♥예비신부=비연예인"...'사회' 유재석 "나도 오늘 알았다" ('런닝맨')

4.

김종국 "♥예비신부, 나와 완전 반대...봉투 하우스 공개 후 장가 못갈 뻔" ('런닝맨')

5.

이영애, 15세 쌍둥이 母 현실 육아 고충..."서울行 후 배달 음식에 눈 떠" ('냉부해')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 진짜 말이 안 나온다, 메시 이후 이런 선수는 최초..."유니폼 판매 전 세계 1위, 7번 유니폼 MLS 2위"

2.

7이닝 무실점 "에이스"라고 했는데…후라도 엔트리 말소&'손가락 분쇄 골절 소견' 박승규도 엔트리 제외

3.

韓 역사에 남을 인기 폭발! "SON 때문에 한국 토트넘 팬, 전국민의 25%"→"축구 관광 엄청 오겠네" LA FC가 기대하는 '손흥민 효과'

4.

2G 연속 5이닝 못채웠다! 천하의 양현종인데… 필승 향한 꽃감독의 의지 [수원리포트]

5.

[속보]韓 축구 역사에 남을 제안! 한국 국대 FW, '손흥민 이적료급'로 빅리그 입성 예고...'박승수 소속팀' 영입 효과→"450억 이적료 지불 예정"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 진짜 말이 안 나온다, 메시 이후 이런 선수는 최초..."유니폼 판매 전 세계 1위, 7번 유니폼 MLS 2위"

2.

7이닝 무실점 "에이스"라고 했는데…후라도 엔트리 말소&'손가락 분쇄 골절 소견' 박승규도 엔트리 제외

3.

韓 역사에 남을 인기 폭발! "SON 때문에 한국 토트넘 팬, 전국민의 25%"→"축구 관광 엄청 오겠네" LA FC가 기대하는 '손흥민 효과'

4.

2G 연속 5이닝 못채웠다! 천하의 양현종인데… 필승 향한 꽃감독의 의지 [수원리포트]

5.

[속보]韓 축구 역사에 남을 제안! 한국 국대 FW, '손흥민 이적료급'로 빅리그 입성 예고...'박승수 소속팀' 영입 효과→"450억 이적료 지불 예정"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.