NBA 춘추전국시대. 결국 OKC가 끝낼 것이다. 美 매체 "OKC 차기…

[스포츠조선 류동혁 기자] "결국 오클라호마시티가 우승할 것이다!"
이 매체는 '올 시즌 오클라호마시티 썬더는 2018년 이후 첫 연속 우승을 차지할 것이다. 많은 도전자가 있지만, 오클라호마시티가 가장 압도적 우승 후보인 것은 사실'이라고 했다.
NBA는 춘추전국시대다. 2018~2019시즌 이후 2연속 우승의 팀은 없다.
하지만, 샤이 길저스 알렉산더가 리그 최고의 슈터로 발돋움하고, 제일런 윌리엄스, 쳇 홈그렌이 성장했다. 결국 오클라호마가 서부를 차지한 뒤 결국 파이널까지 우승했다.
이 매체는 '서부는 오클라호마와 함께 요키치가 버티고 있는 덴버 너게츠, 케빈 듀란트가 가세한 휴스턴이 빅3를 형성할 것이다. 동부는 클리블랜드 캐벌리어스와 뉴욕 닉스, 올랜도 매직, 밀워키 벅스가 최상위권으로 꼽힌다'며 '동부는 클리블랜드와 뉴욕 닉스가 동부 정상을 놓고 다툴 것으로 보이고, 서부는 오클라호마와 덴버가 파이널에서 만날 것이다. 결국 동부는 클리블랜드, 서부는 오클라호마가 파이널에서 만나, 오클라호마가 우승을 차지할 것'이라고 했다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com