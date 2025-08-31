'박신자컵' 10주년 남달랐던 개막현장 '과거-미래의 아름다운 만남'…개…

스포츠조선

'박신자컵' 10주년 남달랐던 개막현장 '과거-미래의 아름다운 만남'…개막식 빛낸 박신자 '감동에 울고, 거침없는 쓴소리도'

해설위원으로 변신한 박신자 여사. 사진제공=WKBL

박신자 여사가 30일 개막식에서 조카 박정은 BNK 감독과 '박신자 트로피'를 들어보이고 있다. 사진제공=WKBL

[부산=스포츠조선 최만식 기자] '미래와 과거의 감동적인 공존.'

한국 여자농구의 간판 국제대회로 자리잡은 '2025 BNK금융 박신자컵'이 지난 30일 부산 사직실내체육관에서 개막, 9일간의 열전에 들어갔다.

올해는 2015년 대회 출범 이후 10주년을 맞아 처음으로 유럽리그 팀이 출전해 대회의 위상이 업그레이드됐다. 한국 6개, 해외 초청 4개 팀 가운데 스페인, 헝가리의 참가로 그동안 아시아권(일본, 대만, 호주, 필리핀)에 국한됐던 대회 영역이 확대된 것이다.

특히 카사데몬트 사라고사(스페인)는 2023 국왕컵 우승, 2023~2024시즌 리그 준우승을 했고, DVTK 훈테름(헝가리)은 2025 헝가리컵 우승, 2024~2025시즌 준우승의 명문팀이어서 국내 리그의 국제 경쟁력을 확인하는 기회가 되기도 했다.

10주년 '박신자컵'이 여자농구계에 선사한 의미는 여기서 그치지 않는다. 대회 개막식에 앞서 성인 프로팀의 열전 못지 않게 시선을 사로잡은 이벤트가 따로 있었다. 한국 여자농구 미래들의 향연 '2025 WKBL 국제 유소녀 농구 챔피언십 WITH BNK금융'이다. 한국여자농구연맹(WKBL)이 국내에서 처음으로 선보인 유소녀 농구 국제대회다.


시투하는 박신자 여사. 사진제공=WKBL

기자회견을 하고 있는 박신자. 사진제공=WKBL

30일 개막전을 치른 부산 BNK 선수들에게 조언을 하고 있는 박신자. 사진제공=WKBL
이번 대회에는 한국 10개 팀, 일본 4개 팀, 대만 3개 팀 등 총 17개 팀, 200명의 소녀 꿈나무들이 참가했다. 개막식 식전행사로 열린 U-12(초등부), U-15(중등부) 결승전에서는 오키나와 이토만 미나미 초등학교와 하트 바스켓볼 클럽(이상 일본)이 각각 우승했다. 일본 팀들의 싹쓸이였지만 결과에 큰 의미를 두는 이는 없었다.

미래 꿈나무들이 소중한 경기 경험을 하고 국제 친선을 다지는 '축제의 장'에 의의를 두었기 때문이다. U-12 준우승을 한 온양동신초의 김나희(6년)는 "며칠간 일본, 대만 선수들과 함께 보낸 시간이 즐거웠다. 언어는 다르지만 영어로, 몸짓으로 소통하며 친해졌다"면서 "경기에서도 해외 선수들의 장점을 경험할 수 있었던 만큼 이런 대회가 많이 열렸으면 좋겠다"라고 엄지를 들어보였다.

WKBL도 "단순한 경기의 장을 넘어 유소녀 선수들이 함께 배우고 성장하는 교류의 자리였다"라며 "이번 대회 성공 개최를 계기로 향후 참가국과 팀을 확대해 더 많은 국제무대를 경험을 제공할 계획"이라고 밝혔다.


부산 BNK와 후지쯔의 개막전에서 개막 축하를 하고 있는 박신자 여사. 사진제공=WKBL

동신초 미래 유망주 김나희. 사진제공=WKBL

이처럼 '미래'의 향연으로 후끈 달아오른 '박신자컵' 10주년 개막 현장은 '과거'와의 만남으로 절정에 달했다. 대회 명칭의 주인공인 박신자 여사(84)가 2년 만에 방한, 개막식을 빛냈다. 그는 과거 한국 여자농구의 초대 전성기를 이끈 '리빙 레전드'다. "1950년 한국전쟁 때 피란온 곳이 부산이다. 그때 갈 곳 없던 우리 가족에 온정을 베풀어 준 은혜를 항상 기억하고 있다"는 박 여사는 이날 개막전 시투를 하고 방송 중계 깜짝 해설자로 참가해 현재와 미래의 후배들에게 즐거움을 선사했다.

박 여사는 부산 방문 동안 '미래'들과의 깜짝 만남으로 감동의 눈물을 흘리기도 했다. 유소녀 챔피언십 환영만찬이 열렸던 지난 27일, 박 여사는 행사 소식을 듣고 예고없이 행사장을 방문했다가 깜짝 놀랐다. 수백명의 꿈나무가 한자리에 모인 '장관'을 목격하는 순간이었다.

박 여사는 "부산에 와서 농구인으로서 가장 기뻤던 일이다. 꿈나무 대회를 위해 애써주신 분들의 정성을 느낄 수 있었고, '이 아이들을 자라면 우리나라도 10년 뒤에는 뭔가 되겠다'는 생각에 눈물이 났다"면서 "이번에 불씨를 보았다. 농구에 대한 관심을 이렇게 쏟아준다고 생각하니 너무 기쁘다"라고 말했다.


유소녀 챔피언십 기념 촬영. 사진제공=WKBL
박 여사는 세계선수권에서 유럽 강호들과 당당히 겨뤘던 1960년대 선수 시절을 회상하면서 한국 여자농구가 화려했던 '과거'를 재현하기를 소망했다. 그러기 위해서는 작은 불씨부터 피우는 것처럼 밑거름을 닦아야 하는데, 유소녀 챔피언십이 그에 대한 '길'을 제시했다는 게 박 여사의 평가다. '과거'와 '미래'가 절묘하게 어우러진 10주년 '박신자컵'이었던 셈이다.

박 여사는 '현재'를 향한 따끔한 조언도 아끼지 않았다. "작년 파리올림픽에서 한국이 없다는 걸 알고 너무 화가 났다. 미디어에서 채찍질 많이 해 주시고, 선수들도 안주하지 말고 죽도록 연습할 각오를 다져야 한다"면서 "체격이나 힘은 1960년대 유럽 선수처럼 되었는데, 일본에도 밀리는 수준이면 연습이 부족한 것"이라고 꼬집었다.

WKBL 안덕수 사무총장은 "박 여사가 많은 가르침도 주셔서 10주년의 의미가 더욱 커졌다"면서 "올해 10주년을 맞아 프로축구와의 공동 프로모션, 굿즈 5종→10종으로 확대 등 즐길거리도 풍성해졌다. 안주하지 않고 박신자컵을 매년 발전시킬 계획"이라고 말했다.
부산=최만식 기자 cms@sportschosun.com

