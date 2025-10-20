[현장인터뷰]조상현 "스타트가 중요…비슷하게 가야 한다" vs 강혁 "마티앙 교체? 선수 찾아보고 있다"

기사입력 2025-10-20 19:07


[현장인터뷰]조상현 "스타트가 중요…비슷하게 가야 한다" vs 강혁 "마…
/ 사진 윤민호

[창원=스포츠조선 김가을 기자]"스타트가 중요하다."

조상현 창원 LG 감독의 말이다.

창원 LG는 20일 창원체육관에서 대구 한국가스공사와 '2025~2026 LG전자 프로농구' 홈경기를 치른다.

결전을 앞둔 조 감독은 "(올 시즌) 강팀이 없다고 생각한다. (개막 전까지만 해도)우리 팀과 부산 KCC를 좋게 평가해줬지만 뚜껑 열어보니 종이 한 장 차이다. 대구 한국가스공사도 언제든 반등할 수 있는 팀이다. 비시즌 연습경기 때 했는데 잘하는 팀"이라고 말했다.

그는 "우리가 경기 스타트가 좋지 않은 편이다. 선수들에게 항상 강조하는 것이 있다. 스타트 잘 끊어달라고 주문한다. 스타트가 중요하다. 따라가다가 넘기면 좋겠지만 그렇지 못한 경우도 있다. 어느정도는 비슷하게 가야한다"고 덧붙였다.

그는 최근 다소 주춤한 유기상을 향해 "믿는다. 지난 시즌 성장을 많이 했다. 뭘 해야하는지 본인이 안다. 믿고, 옆에서 더 잘할 수 있도록 도와야 한다. 본인들이 잘 이겨내는 것도 과정이라고 생각한다. 잘할 것으로 생각한다"고 했다.


[현장인터뷰]조상현 "스타트가 중요…비슷하게 가야 한다" vs 강혁 "마…
사진제공=KBL
이에 맞서는 강혁 대구 한국가스공사 감독은 걱정이 많다. 한국가스공사는 개막 6연패 중이다.

강 감독은 "경기를 잘 하다가 고비를 넘기지 못하는 것 같다. 선수들도 분명히 알고 있다. 점점 좋아지고 있다. 그 고비만 넘기면 좋아지지 않을까 싶다. 더 집중하라고 많이 얘기했다"고 말했다.


한국가스공사는 올 시즌 1옵션으로 선택한 망콕 마티앙의 부진에 어려움을 겪고 있다. 마티앙은 개막 6경기에서 평균 12분41초 동안 5.8점-4.8리바운드를 기록했다.

강 감독은 "마티앙 선수가 지난 시즌 플레이오프에서 보여준 것이 상당했다. 하지만 부상 회복이 더디다. 본인도 자신감이 떨어졌다"며 "(새 선수) 알아보고 있다. 우리가 마티앙 선수가 경기에 나갈 때 어떻게 해야겠다 생각한 게 있는데 잘 이뤄지지 않는다. 국내 선수도 많이 다운된 부분이 있다. 다만, 모든 리그가 이제 시작했다. 좋은 선수가 없기 때문에 찾아보고 있다. 몇몇 선수 보고 있다"고 전했다.

창원=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김숙·송은이 맞나? 비키니 '근육' 몸매 자랑 "충격이 가시질 않는다"

2.

[공식]"신체 사진 요구"…이이경, 사생활 폭로글에 "협박 받은 것"(전문)

3.

'문원과 결혼 강행' 신지, 머리부터 싹 바꿨다...결혼식 준비 본격 시작

4.

‘온라인 폭로글 확산’ 이이경, 고정 스케줄 변동 無…방송가 상황 예의주시[SC이슈]

5.

김나영, 결혼식서 눈물 쏟은 ♥마이큐 父 감동 축사…현장 ‘눈물바다’

스포츠 많이본뉴스
1.

'거포 유망주' 고명준 류효승 현원회, 날개단다..日 전설의 거포 맞춤형 지도, SSG '가고시마 유망주 집중 육성 캠프'

2.

"신태용, 제자한테 저격당했다" 이청용 골프 세리머니 해외 관심 폭발...골프 논란까지 화제 집중

3.

'와' 언터처블 마무리까지 벌써 한일전 준비한다고? "공 적응 시작"

4.

'英 BBC도 인정' "39일 만에 경질" 사상 최악 포스테코글루 후임 결정..."이미 협상 진행"→"계약 마무리 희망"

5.

HERE WE GO 인증...'SONNY 덤벼!' 메시와 세기의 대결 시작, 인터 마이애미와 재계약 직전

스포츠 많이본뉴스
1.

'거포 유망주' 고명준 류효승 현원회, 날개단다..日 전설의 거포 맞춤형 지도, SSG '가고시마 유망주 집중 육성 캠프'

2.

"신태용, 제자한테 저격당했다" 이청용 골프 세리머니 해외 관심 폭발...골프 논란까지 화제 집중

3.

'와' 언터처블 마무리까지 벌써 한일전 준비한다고? "공 적응 시작"

4.

'英 BBC도 인정' "39일 만에 경질" 사상 최악 포스테코글루 후임 결정..."이미 협상 진행"→"계약 마무리 희망"

5.

HERE WE GO 인증...'SONNY 덤벼!' 메시와 세기의 대결 시작, 인터 마이애미와 재계약 직전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.