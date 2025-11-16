[현장인터뷰] 김정은 맹활약, 신인 이원정 후반 투입. BNK 박정은 감…

|
[부산=스포츠조선 류동혁 기자] BNK 박정은 감독의 목소리는 약간 떨렸다. 개막전에 대한 부담감이 고스란히 느껴지는 떨림이었다.
BNK 박정은 감독은 경기가 끝난뒤 가진 공식 기자회견에서 "김정은은 연습을 할 때 이런 모습은 잘 나왔다. 확신이 들지 않았던 것은 진짜 리그 경기에서 만났을 때 어떤 퍼포먼스가 나올 지 였다. 본인이 정말 열심히 했고, 오늘같이 큰 경기에서 보여줬다는 것은 준비를 그만큼 철저하게 했기 때문이라고 생각한다. 앞으로 무럭무럭 자랐으면 좋겠다"고 했다.
신인 이원정을 경기 막판 투입했다. 박 감독은 웃으면서 "볼 컨트롤이 좋은 선수인데, 팀 동료들이 이원정과 호흡이 아직 완전치 않다. 오늘 같은 경기는 기억에 많이 남지 않을까 생각한다. 준비를 좀 더 잘 시켜서 경기에 주력으로 뛸 수 있는 기회를 만들었으면 좋겠다"고 했다.
이소희에 대해서도 "오늘 경기는 긴장감이 너무 많았다. 이소희도 예외는 아니다. 버거워하는 느낌이 들었다. 순간순간 몸에 힘이 들어가는 게 느껴졌고, 바꿔달라는 사인을 보내기도 했다. 이소희를 위한 패턴을 돌리기도 했다. 이소희가 움직이면 상대 수비가 유인되는 부분이 있고, 팀 동료에게 찬스가 나온다. 이소희는 우리 팀에 꼭 필요한 선수"라고 했다. 부산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com