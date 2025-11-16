부상, 부상, 부상, 부상 또 부상! '킬러' 손흥민도 없는데...토트넘…

|
[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 비상이다. A매치 기간 이후 치르는 중요 경기에서 대거 결장이 예상된다.
팀토크는 '토트넘이 아스널전에 출전하길 바랐던 선수는 루카스 베리발로 그는 최근 2경기를 놓친 후 대표팀 합류를 위해 비행기에 탔다. 하지만 스웨덴 대표팀 감독은 베리발이 훈련 중이 다시 좌절을 겪었다고 밝혔다. 그는 이제 런던으로 돌아와 재활을 계속할 예정이다. 토트넘은 이제 아스널전에 10명의 선수를 소집할 수 없을 가능성에 직면했다'고 했다.
문제는 토트넘의 다음 상대가 리그 선두인 아스널이라는 점이다. 아스널은 올 시즌 리그에서 가장 강력한 수비를 자랑하는 팀. 토트넘이 최대한의 공격 자원을 활용해야 하는 입장이다. 지난 시즌까지는 아스널을 상대로 강했던 손흥민이 있었지만, 올 시즌은 손흥민조차 없다. 베리발까지 재이탈한 상황에서 토트넘이 어떤 선발 명단을 꾸려서 아스널을 상대로 결과를 챙길 수 있을지도 귀추가 주목된다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com