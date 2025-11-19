'봤지? 허훈 효과' 슈퍼팀 KCC, 마침내 무서워진다…'해결사' 허훈 …

|
[스포츠조선 최만식 기자] '슈퍼팀 감 잡았다.'
"명색이 초호화 멤버의 슈퍼팀이라고 하는데, 명성에 걸맞은 강력함, 무서움이 보이지 않는다"는 농구 전문가들의 우려 목소리가 제기된 것도 무리는 아니었다. 그랬던 KCC가 이제서야 비로소 기지개를 켤 모양이다. 고진감래다. 부상자 복귀에도 뚜렷한 효과를 보지 못한 이상민 KCC 감독이 그동안 "허훈이 비시즌 팀 조직훈련을 하지 못한 상태에서 복귀했기 때문에 시간이 필요하다. 경기 컨디션을 끌어올리는 과정인 만큼 믿고 기다려야 한다"라고 했던 말이 현실화되기 시작했다.
지난 18일 대구 한국가스공사전에서 다시 연승 시동을 건 KCC 관계자들이 "1승 이상의 소득을 봤다"라고 반색한 것도 이 때문이다. 겉보기엔 최하위 한국가스공사를 상대로 연장 접전 끝에 94대93으로 진땀승을 거둔 것에 불과하다. 하지만 학수고대했던 '허훈 효과'가 빛을 발하기 시작했다는 점에서 반색할 만하다.
4쿼터 종료 14.1초를 남기고 74-79로 뒤진 KCC의 패색이 짙었던 상황, 허훈은 최준용의 수비 리바운드에 이은 역습에서 3점슛을 작렬시키며 거의 꺼진 불씨를 살렸다. 이어 종료 2초를 남겨놓고 과감한 단독 드라이브인으로 동점골, 연장 승부로 몰고 갔다. 연장에서 허훈은 이른바 '미친 존재감'이었다. 경기 종료 3.2초 전, 상대 용병 닉 퍼킨스의 파울을 유도해 얻은 자유투 2개를 모두 성공시켜 위닝샷을 기록하는 등 연장에서만 11득점을 했다. 최준용-송교창이 수비에서 숨은 활약을 하고, 공격에서는 허훈이 마무리 짓는 등 슈퍼 멤버의 궁합이 이상적으로 작용한 경기였다.
허훈은 "내 농구 철학에서는 10점, 20점을 지든 할 수 있다는 긍정 마음가짐으로 기본을 지키면 어떻게든 뒤집을 수 있다는 것이다. 내가 나서서 파이팅을 불어넣어주고 싶었다"라고 말했다. 마침내 살아난 허훈, '슈퍼팀' KCC의 앞으로가 더욱 기대되는 이유이기도 하다.
