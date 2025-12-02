충격패배, 르브론 극심한 부진. 에이스 빠진 피닉스에 충격 완패. 129…

|
[스포츠조선 류동혁 기자] 루카 돈치치는 이주의 선수로 선정됐다. 르브론 제임스는 1297경기 연속 두자릿수 득점 기록을 이어갔다. 그런데, LA 레이커스는 7연승이 끊어졌다.
LA 레이커스는 2일(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA 크립토닷컴 아레나에서 열린 2025~2026시즌 NBA 정규리그 홈 경기에서 피닉스 선즈에게 108대125로 완패했다.
르브론은 단 10점 만을 기록했다. 극심한 부진이었다. 팀 공헌도가 마이너스였다. 특히 팀 승리에 필요한 활동력과 수비에서 허점을 드러냈다.
피닉스는 부커가 1쿼터 종료 2분 전 오른쪽 사타구니 부상으로 교체됐다. 11득점만을 남겼다.
하지만, 딜런 브룩스(33득점), 콜린 길레스피(28득점)가 맹활약했다.
피닉스는 강력한 압박 수비로 LA 레이커스의 실책을 무려 22개나 유도했다. 여기에서 승패가 갈렸다.
전반 66-52로 앞선 피닉스는 3쿼터 무더기 3점포를 터뜨리면서 사실상 승패를 결정지었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com