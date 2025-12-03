최민수♥강주은, 디즈니 입사 준비 子 자랑…살 쏙 빠진 훈남 비주얼

3일 유튜브 채널 '깡주은'에서는 '최민수 공식 출연 강주은의 남자들 완전체로 다 모인 이유는?!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
강주은 최민수 부부는 둘째 아들 유진 군과 함께 작업실에 모였다. 강주은은 "오늘 유진이 목소리가 조금 힘들어 보이는데 얼마 전에 '보헤미안 랩소디' 노래를 불렀는데 너무 잘한다"며 "유진이가 나름 여기 종종 들르고 오늘 유성 아빠하고 유진이의 작품들을 겸사겸사 보여드리려 한다"고 밝혔다.
유진 군은 지난 2월 전역 후 강주은의 유튜브 채널에 출연한 바 있다. 당시 3D 온라인 학교에 다니고 있는 유진 군은 디즈니에 입사하는 것이 목표라고 밝힌 바 있다.
오랜만에 만난 유진 군에 제작진은 "살이 엄청 많이 빠진 거 같다"고 말했고 강주은은 "운동을 그렇게 한다"고 밝혔다. 최민수는 "윗도리 벗으면 몸이 화가 무지하게 나있다. 어마어마하게 화가 나있다"고 자랑했고 강주은도 "옷 안의 내용이 대단하다"고 아들 자랑을 거들었다.
유진 군이 미술을 시작한 계기에 대해 강주은은 "예전부터 너무 미안한데 고등학교 다녔을 때 얘가 미술을 좋아했다. 내가 원래 이런 스타일이 아니다. 아들이 원하는, 자기 재능대로 따라가는 걸 지원하는 부모인데 당시 연극을 할 건지 미술을 할지 고민이었다. 얘가 미술을 좋아하는데 내가 연극하는 걸 굉장히 밀었다"고 털어놨다.
강주은은 "애가 내성적인 성격이라 연극이 도움이 되 거라 생각했다. (첫째) 유성이는 그걸 너무 잘 해내서 얘도 연극을 하면 좋겠다 했는데 안 맞았던 거다. 근데 나는 계속 '나를 믿어줘. 큰 도움이 될 거야' 했는데 너무 괴로웠던 거다. 그거에 대한 반성, 자기가 좋아했던 걸 왜 그렇게 했을까 해서 지금은 굉장히 다양하게 배우고 있다"며 "3D에 포토샵, 디자인 이제는 캔버스로 작업실에서도 그림을 그리고 있다"고 밝혔다.