'자밀 워니+안영준 30득점 합작' 서울 SK 3연승 질주…女 부천 하나…

기사입력 2025-12-05 22:57


사진제공=KBL

[스포츠조선 김가을 기자]서울 SK가 3연승을 달렸다.

서울 SK는 5일 고양 소노 아레나에서 열린 고양 소노와의 '2025~2026 LG전자 프로농구' 원정 경기에서 79대72로 이겼다. SK(10승8패)는 3연승하며 단독 4위로 반 계단 올라섰다. 또한, 올 시즌 18경기 만에 전 구단 상대 승리를 달성했다. 자밀 워니(16득점-7리바운드), 안영준(14득점-7리바운드) 등이 활약하며 승리를 합작했다. 반면, 소노(7승11패)는 서울 삼성과 공동 7위에서 8위로 내려앉았다.

A매치 휴식기 뒤 첫 경기였다. SK는 워니를 앞세워 3쿼터까지 61-43으로 앞섰다. 소노는 4쿼터 이정현과 강지훈의 외곽포 등으로 추격했지만 승패를 뒤집지 못했다.

서울잠실실내체육관에서는 삼성이 수원 KT를 96대71로 잡았다. 3연패에서 탈출한 삼성(8승10패)에 7위에 자리했다. KT(9승9패)는 6위로 내려앉았다. 이근휘와 케렘 칸터가 각각 17득점하며 삼성의 승리를 쌍끌이했다.


사진제공=WKBL
한편, 여자프로농구에선 부천 하나은행이 아산 우리은행을 잡았다. 부천 하나은행은 5일 아산이순신체육관에서 열린 아산 우리은행과의 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 원정 경기에서 71대62로 이겼다. 1라운드 최우수선수(MVP)로 선정된 이이지마 사키가 양 팀 최다 21득점-8리바운드를 기록하며 펄펄 날았다. 우리은행에서는 김단비(14득점-13리바운드) 이명관(19득점)이 활약했지만 웃지 못했다. 4연승을 이어간 하나은행(5승1패)은 단독 선두로 올라섰다. 우리은행(1승5패)은 최하위로 내려갔다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

