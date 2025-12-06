[KBL 리뷰]'신인 윤기찬의 인생샷' KCC,극적인 80-77 역전승으…

[KBL 리뷰]'신인 윤기찬의 인생샷' KCC,극적인 80-77 역전승으로 연패 탈출

[스포츠조선 최만식 기자] 부산 KCC가 신인 윤기찬의 극적인 위닝샷을 앞세워 연패 탈출에 성공했다.

KCC는 6일 부산 사직체육관에서 벌어진 '2025~2026 LG전자 프로농구' 원주 DB와의 홈경기서 종료 직전에 터진 윤기찬의 3점슛을 앞세워 80대77로 승리했다.

이로써 KCC는 연패에서 탈출하며 DB, 서울 SK와 같은 10승8패를 기록했다.

경기 초반부터 화끈한 난타전이 전개됐다. 1쿼터에도 전반과 후반이 있는 듯, 두 팀은 장군멍군을 불렀다.

1쿼터의 전반은 크게 반성하고 나온 KCC가 주도권을 잡았다. 이틀 전, 안양 정관장전에서 1쿼터부터 기선을 완전히 빼앗긴 것과는 정반대였다. 이날 KCC는 1쿼터 초반 공격-수비에서 나무랄 데 없는 조직력과 개인기를 발휘했다. 김동현의 3점포를 시작으로 허웅-허훈 형제가 외곽에서 일찌감치 포문을 열었다. 허웅과 숀 롱의 찰떡궁합, 2대2 플레이도 홈 팬들의 탄성을 자아내기에 충분했다.

1쿼터 3분53초가 흘렀을 때, 15-5로 KCC가 크게 앞섰다. DB 벤치는 쿼터 종료 5분여를 남겨놓고 작전타임을 부르지 않을 수 없었다. DB 김주성 감독의 '수'는 통했다. KCC의 흐름을 끊고, DB 선수들의 흔들림을 추스른 효과는 금세 나타났다.


강상재와 헨리 엘런슨이 뒤늦게 시동을 걸고 맹추격의 선봉에 섰다. KCC는 급격하게 골밑 열세를 보이며 미리 벌어놓은 소득을 속절없이 잃어갔다. 1쿼터는 DB의 30-27 역전 성공.

2쿼터 들어 기세를 살린 DB의 질주는 계속됐다. 공격리바운드에서 압도적 우위를 보이며 KCC의 허점을 연신 파고 들었다. 강상재, 엘런슨에 정효근까지 투입한 DB는 높이의 우위를 앞세워 골밑 공략에서 쏠쏠하게 재미를 봤다.


반면 KCC는 정관장전에서 노출했던 무기력증을 다시 드러내며 40-56으로 더 멀어진 채 2쿼터를 마쳐야 했다.

3쿼터 KCC가 다시 '멍군'을 부르기 시작했다. 초반 KCC의 맹추격이다. 베테랑 토종 빅맨 장재석이 골밑 공격에서 에너지 레벨을 올렸다. 쿼터 종료 7분16초 전부터 1분30초 동안 상대의 파울 유도 자유투와 골밑슛으로 혼자 7점을 쓸어담으며 10점 차(49-59)로 추격하는 데 앞장섰다.

KCC는 2쿼터와는 또 전혀 다른 자세로 '쉽게 물러서지 않겠다'는 투지를 보이는 듯 했다. 쿼터 종료 1분38초 전, 이날 외곽에서 절정의 슛감을 보였던 김동현의 외곽포가 또 꽂혔을 때 58-65, KCC는 비로소 바짝 다가서기 시작했다.

운명의 4쿼터. 추격의 발판을 잡은 KCC가 '슈퍼팀'의 위력을 마침내 보이기 시작했다. 해결사 허웅이 선봉에 섰다. 쿼터 시작과 함께 3점슛을 성공한 허웅은 종료 8분22초 전, 속공 레이
업을 추가하며 63-66으로 바짝 인도했다. 이선 알바노가 드리블 하던 중 흘린 공을 허훈이 빠르게 낚아 채 연결해 준, 그림같은 형제의 합작 플레이였다.

KCC가 한참 분위기를 올리고 있을 때, 예상치 못한 '내부 복병'을 만났다. 허훈이 엘런슨을 상대로 협력수비를 하던 중 4번째 파울을 범했고, 팀파울에 걸린 것. DB는 엘런슨이 자유투 2개를 성공한 덕에 다시 71-65로 달아나며 한숨 돌렸다.

하지만 DB의 안도는 여기까지였다. KCC가 다시 뜨겁게 불을 뿜었다. 허웅의 추격골에 이어 장재석이 허훈과의 투맨 게임으로 연속골에 가세했다. 이어 종료 3분38초 전, 신인 윤기찬이 과감한 포스트 공략으로 마침내 동점골을 터뜨렸다. 윤기찬에게는 프로 데뷔 2경기 만에 나온 생애 첫 골이었다.

이어 장재석이 허훈의 패스를 받아 골밑슛을 또 성공했고, 허훈의 미들레인지까지 터지는 등 KCC는 연속 10득점을 폭발시켰다. 75-71, KCC의 짜릿한 역전극 이후 맹렬한 접전이 펼쳐졌다.

종료 1분31초 전, 알바노의 3점포로 다시 1점 차가 됐다. 알바노에게 외곽포를 허용한 허훈이 곧바로 복수했다. 1분17초 전, 슛동작에서 알바노의 파울을 유도한 데 이어 자유투 2개를 모두 넣었다. 이에 질세라 알바노는 불과 6초 뒤 득점 인정 파울을 유도하며 77-77, 기어코 승부를 원점으로 돌렸다.

하지만 알바노는 마지막 공격에서 슈팅 미스를 범했고, 리바운드를 잡아 역공에 들어간 KCC는 드라마 같은 위닝샷을 만들었다. 신인 윤기찬이 외곽에서 패스를 받아 회심의 슛을 날린 것이 거짓말같이 림을 통과했다.
부산=최만식 기자 cms@sportschosun.com

