'소노 킬러' 정관장, 소노에 87-78 승리 3연승 질주…오브라이언트 결장에도 토종 '잇몸'이 분전했다

기사입력 2025-12-09 21:18


'소노 킬러' 정관장, 소노에 87-78 승리 3연승 질주…오브라이언트 …
9일 고양 소노 아레나에서 열린 프로농구 고양 소노와 안양 정관장의 경기. 정관장 변준형이 파울에 걸려 넘이지는 순간에도 슛을 시도하고 있다. 고양=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.09/

[스포츠조선 최만식 기자] 남자프로농구 안양 정관장이 '소노 킬러'를 입증하며 3연승을 달렸다.

정관장은 9일 원주 고양소노아레나에서 벌어진 '2025~2026 LG전자 프로농구' 고양 소노와의 경기서 87대78로 승리했다.

이로써 정관장은 리그 3연승과 소노전 6연승을 기록했고, 13승6패로 선두 창원 LG(14승5패)를 1게임 차로 추격했다.

그룹은 상-하위로 나뉘어 있지만 상승세의 팀끼리 만났다. 소노는 시즌 개막 후 12경기 동안 3승9패에 그쳤지만 이후 2연승-1패를 거듭하며 최근 7경기 5승2패로 우상향 페이스를 보이고 있다.

이에 맞선 방문팀 정관장은 크게 나무랄 데 없는 페이스다. 한때 단독 선두에 오르는 등 시즌 초반부터 선두 경쟁에서 크게 밀린 적이 없다. 2라운드 들어 2연패를 두 차례 겪으며 주춤하는 듯했지만 이날 3연승에 도전할 정도로 상승 분위기를 다시 타기 시작했다.

시즌 강호 정관장이지만 무시 못할 변수가 있었다. '1옵션' 외국인 선수 조니 오브라이언트가 빠졌다. 직전 대구 한국가스공사전에서 얻은 무릎 부상으로 인한 통증을 피할 수 없었다. 신인 1순위 가드 문유현과 베테랑 김종규 전성현도 관리 차원에서 제외됐다.

유도훈 정관장 감독은 경기 전 인터뷰에서 "오늘은 우리의 높이에 문제가 있다. 그만큼 국내 선수의 가치가 빛나야 하지 않겠나. 어려울 때 영웅이 나온다"라며 '이'가 없는 '잇몸'의 분전을 기대했다.


'소노 킬러' 정관장, 소노에 87-78 승리 3연승 질주…오브라이언트 …
9일 고양 소노 아레나에서 열린 프로농구 고양 소노와 안양 정관장의 경기. 소노 홍경기가 돌파를 시도하고 있다. 고양=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.09/
소노의 손창환 감독은 객관적 전력상 유리해 보였지만 경계심을 잃지 않았다. "이럴 때일수록 집중해야 한다. 신장만 믿고 덤볐다가는 당한다"라며 "상대에 공백이 있지만 만약 우리가 패하면 약자인 걸 증명하는 꼴이다. 그래서 더 정신 차리자고 선수단에 당부했다"라고 말했다.


우려와 달리 정관장은 선두 경쟁 강팀답게 잘 버텨나갔다. 1쿼터 23-19로 기선 제압을 했고, 2쿼터 들어서도 상대의 추격에 맞서 특유의 밀집수비로 대응하며 추격을 허용하지 않는 등 전반 스코어를 42-36으로 더 벌렸다.

오브라이언트가 빠진 까닭에 소노의 주득점원 네이던 나이트에게 내줘야 할 점수를 허용했지만, 고감도 외곽슛 감각을 보인 김영현과 변준형 박지훈이 고르게 활약해 준 덕에 버틸 수 있었다.

하지만 용병 1명의 열세를 완전히 지우지는 못했다. 3쿼터 소노의 맹추격에 크게 요동쳤다. 한때 14점 차로 뒤졌던 소노는 국가대표팀에 갖다 오면서 급상승세를 보인 이정현이 마침내 살아나고 식스맨 홍경기의 쿼터 막판 깜짝 활약을 앞세워 61-65까지 추격했다.

홈 팬들의 뜨거운 응원까지 등에 업은 소노는 4쿼터를 시작하자마자 강지훈의 추격골로 2점 차로 좁히며 대역전극의 서막을 열 듯했다. 하지만 정관장은 변준형과 '2옵션' 브라이스 워싱턴의 연속 3점포로 찬물을 끼얹었고, 2분이 지날 무렵 박지훈의 2점슛, 변준형의 3점슛을 또 연이어 성공하며 76-67, 급한 불을 껐다.

좀처럼 흔들리지 않는 정관장의 위력에 기가 눌렸을까. 이후 소노는 무려 3분40여초 동안 턴오버와 공격 실패를 연발하며 무득점에 그쳤다. 반면 꾸준히 추가 득점을 한 정관장은 종료 3분41초 전, 83-67로 달아나며 승리를 예약했다.

한편 이날 승리로 유도훈 감독은 통산 416승(408패)을 달성, 유재학(724승) 전창진 전 감독(578승)에 이어 역대 감독 통산 정규시즌 다승 3위에 올랐다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김수용, 심근경색 전조증상 무시했다 "가슴 뻐근해도 파스·담배로 넘겼다"

2.

'25kg 감량' 풍자, 직접 지은 '별장' 공개 "4개월 동안 지낼 곳, 요요 올 듯"

3.

[종합] 백종원, '남극의 셰프'서 발 묶였다.."몰래카메라인지 구분이 안돼"

4.

'이병헌♥' 이민정, 13kg 2살 딸 안다가 넘어져 부상 "팔·무릎 다쳐 못 걸어"

5.

수지, 발레에 푹 빠졌네..안은진 "여기 공주 있어요"

스포츠 많이본뉴스
1.

[포토] 박해민 '2025 골든글러브 골든포토상 수상'

2.

오타니의 팔은 일본이 아닌 다저스의 것, 로버츠 감독 간절한 반대..."WBC서 아마 던지지는 않겠죠?"

3.

초비상! '김하성 오버페이' 내부 의견 갈린듯→ '그 돈 아껴 투수나 사자' 주장 나와

4.

'4연패' 장소연 페퍼저축은행 감독 "리시브 치중하겠다" vs 페퍼전 전패 강성형 현대건설 감독 "2R와 많이 달라져"

5.

"KIA...아니 삼성 최형우입니다" 천하의 베테랑도 이렇게 긴장하다니[잠실 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

[포토] 박해민 '2025 골든글러브 골든포토상 수상'

2.

오타니의 팔은 일본이 아닌 다저스의 것, 로버츠 감독 간절한 반대..."WBC서 아마 던지지는 않겠죠?"

3.

초비상! '김하성 오버페이' 내부 의견 갈린듯→ '그 돈 아껴 투수나 사자' 주장 나와

4.

'4연패' 장소연 페퍼저축은행 감독 "리시브 치중하겠다" vs 페퍼전 전패 강성형 현대건설 감독 "2R와 많이 달라져"

5.

"KIA...아니 삼성 최형우입니다" 천하의 베테랑도 이렇게 긴장하다니[잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.