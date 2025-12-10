[현장인터뷰] 박정은 BNK 감독, "쉽게 갈 경기를 어렵게 풀어냈지만, 결국 이기면서 느끼는게 많을 것이다"

"결국 이기면서, 느끼는게 많은 경기가 됐다."

BNK썸이 KB스타즈에 높이의 우위를 가졌으면서도, 끝까지 시소게임을 펼친 끝에 80대78의 신승을 거뒀다.

BNK는 10일 부산사직체육관에서 열린 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' KB스타즈전에서 12점차까지 앞서다 8번의 동점을 주고받는 혈전 끝에 승리를 거두며 KB와 공동 2위를 나눠가지게 됐다.

1쿼터와 3쿼터에는 독주를 했지만, 2쿼터와 4쿼터에 추격을 허용하는 양상이 나왔다. 그래도 3쿼터 버저비터 직전 나츠키가 하프라인 센터써클 부분에서 던진 슛이 림에 그림같이 빨려드는 등 행운도 계속 따랐다.

박정은 BNK 감독은 "수비적인 미스가 많았다. 빅맨을 쓸 때 수비 로테이션에서도 허점이 계속 나왔다"며 "상대 수비의 터프함에 밀려 다니기도 했다. 쉽게 가져갈 수도 있었던 경기를 어렵게 풀어갔지만, 결국은 이기는 경기를 했기에 얻는 부분이 많을 것"이라고 말했다.

이어 "김소니아가 마지막에 잘해줬지만, 초중반까지 잘 안 풀리면서 추격을 계속 허용했다"며 "행운의 버저비터 2개를 성공시킨 나츠키는 플레이 시간 대비로 자신의 역할을 너무 잘해주고 있다. 특히 KB의 빠른 가드진이 들어왔을 때 본인의 역할을 잘 정리해서 공수에서 싸워준게 주효했다. 오늘의 수훈갑"이라고 칭찬했다.

안혜지 김소니아 박혜진 이소희 등 주전 4명이 모두 두자릿수 득점으로 고른 공격을 펼친데다, 올 시즌 깜짝 스타로 부상한 신예 김정은 역시 초반 공격을 잘 풀어줬다. 박 감독은 "(김)정은이가 아직 홈코트인 부산에서만 잘하는게 조금 아쉽기는 하다"고 웃으면서도 "자신이 수비에서 안 좋은 플레이를 했을 때, 씩씩거리며 분해하는 모습을 처음 봤다. 이런 욕심을 통해 성장할 가능성이 커질 것이고, 본인의 알을 깨는 원동력이 됐으면 좋겠다"고 말했다.


부산=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

