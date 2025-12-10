박나래 전 매니저 "합의하러 간 날도 음주 상태, 노래방 가자더라"

[스포츠조선 이유나 기자] 박나래가 전 매니저들과 폭로와 반박이 이어지는 속에 어렵게 가진 합의 자리에서도 술을 마신 상태였다는 주장이 나왔다.
10일 JTBC '사건반장' 측은 박나래 전 매니저와의 통화를 통해 지난 12월 8일 박나래와의 새벽 만남에 대해 물었다.
전 매니저는 "박나래가 직접 합의하고 싶다며 집으로 오라했다"며 "가보니 박나래와 현 매니저, 지인 셋이 있었고, 3시간 동안 대화했다"고 했다.
이어 "당시 박나래는 술을 마셨었고, 얘기하기로 했던 합의, 그리고 사과는 전혀 없었다"며 "'그냥 우리 예전처럼 돌아가면 안돼요?' '다시 나랑 일하면 안돼요?' 노래방에 가자라고 했다"고 했다.
또 전 매니저는 사표를 쓰게 된 직접적인 계기로 박나래의 폭언과 일도 안하는 전 남친에게 매니저보다 더 많은 금액을 입금하고 있는 것을 꼽았다.
당시 새 예능 촬영날 갑자기 개인 물품을 찾아달라는 박나래의 요청에 큰 집을 다 뒤져도 찾지 못하자 "일 X같이 하려면 왜 하냐"라고 새 스태프들 앞에서 면박을 줬다는 것. 박나래가 한 구체적인 폭언이 나왔고 "해당 예능 촬영 끝난 후 동반 퇴사 의사를 밝히자 제작진에게 전화해 '애들 괴롭혔냐. 왜 퇴사한다고 하냐'라고 말해 '남탓하는 모습에 바뀌지 않겠다고 생각했다'"고 전했다.
전 남친에 회삿돈을 송금한 주장에 대해서는 "회사 경리 일도 맡았다"며 "일도 안한 전 남자친구에게 지난달까지도 월 400만원씩 입금했다"고 주장했다. 그러면서 월 400시간, 450시간 일한 적도 있고 1분 대기조로 일하는 매니저에게는 300만원을 준 내용을 전하며 "일한 나보다 더 많이 받았다"고 덧붙였다.
박나래가 주사이모에게 링거를 맞는 모습을 찍어 놓은 것에 대해서는 "박나래가 잠든 뒤에서 알수 없는 약을 계속 주입하고 혹시라도 응급상황이 생길까 싶어 찍어둔 것"이라며 "박나래가 걱정돼 대리처방을 요구한 약을 전달해 주지 않은 적도 있는데 크게 화를 냈다"고 주장했다.
한편 박나래는 최근 전 매니저들에게 갑질을 했다는 의혹에 이어 오피스텔에서 의사 면허가 없는 이른바 '주사 이모'로 불리는 A씨에게 수면제, 항우울제 등의 약을 공급받았다는 불법 의료 의혹까지 더해지며 논란은 심화됐다. 또한 직원이 아닌 전 남친에게 회삿돈으로 11개월간 4400만원을 입금하고 전세금 3억원을 입금했다는 고발장이 접수됐다.