"일 X 같이 해" 박나래 폭언·전 남친 4400만원 지급 논란… 전 매니저들 사표

기사입력 2025-12-10 21:44


"일 X 같이 해" 박나래 폭언·전 남친 4400만원 지급 논란… 전 매…

[스포츠조선 이유나 기자] 개그우먼 박나래의 횡령 혐의에 전 매니저가 직접 입을 열었다.

10일 JTBC '사건반장'에서는 박나래와 법적 다툼을 벌이고 있는 전 매니저와의 통화를 통해 직접 입장을 들었다.

'사건반장' 측에 따르면 전 매니저는 "새 예능 촬영날 새로 바뀐 헤어 메이크업 스태프 앞에서 찾으라는 물건을 못 찾자 박나래가 '일을 X같이 할거면 왜 하냐!' '잡도리, 드잡이 해야겠다'고 소리쳤다"고 했다. 이어 "예능 촬영 끝난 후 매니저들이 퇴사 의사를 밝히자 제작진에게 전화해 '애들 괴롭혔냐. 왜 퇴사한다고 하냐'라고 말해 '남탓하는 모습에 바뀌지 않겠다고 생각했다'"고 전했다.


"일 X 같이 해" 박나래 폭언·전 남친 4400만원 지급 논란… 전 매…
또 "박나래 회사의 경리 업무도 봤다"며 "일도 안한 전 남자친구에게 지난달까지도 월 400만원씩 입금했다"고 주장했다. 그러면서 월 400시간, 450시간 일한 적도 있고 1분 대기조로 일하는 매니저에게는 300만원을 준 내용을 전하며 "일한 나보다 더 많이 받았다"고 덧붙였다.

박나래가 주사이모에게 링거를 맞는 모습을 찍어 놓은 것에 대해서는 "박나래가 잠든 뒤에서 알수 없는 약을 계속 주입하고 혹시라도 응급상황이 생길까 싶어 찍어둔 것"이라며 "박나래가 걱정돼 대리처방을 요구한 약을 전달해 주지 않은 적도 있는데 크게 화를 냈다"고 주장했다.


"일 X 같이 해" 박나래 폭언·전 남친 4400만원 지급 논란… 전 매…
전 매니저는 박나래 또한 링거 이모에 대해서 "의사가 맞는 것도 같기도 하고 아닌 것 같기도 하다고 의심했다"며 "다른 링거 이모를 소개받아 주사를 맞기도 했다"고 덧붙였다.

또 정재형과 주사 이모와의 관계성에 대해서는 "정재형 씨는 병원에서 링거를 맞은 것으로 기억한다"고 부인했다.

이에대해 '사건반장' 측 변호사는 "박나래 씨는 의료법 위반에 이어 노동법 위반 혐의도 보인다"며 "법적인 해결까지 꽤 오랜시간 걸릴 것으로 보인다"고 전망했다.


한편 박나래는 최근 전 매니저들에게 갑질을 했다는 의혹에 이어 오피스텔에서 의사 면허가 없는 이른바 '주사 이모'로 불리는 A씨에게 수면제, 항우울제 등의 약을 공급받았다는 불법 의료 의혹까지 더해지며 논란은 심화됐다. 또한 직원이 아닌 전 남친에게 회삿돈으로 11개월간 4400만원을 입금하고 전세금 3억원을 입금했다는 혐의를 받고 있다.

lyn@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김규리 "19금 '미인도' 전라노출 대역 거절했다, 직접 연기해 엄청 뿌듯"

2.

"양육비로 징역형"..김동성 "일용직 노동·월 260만 원 수입, 꼭 지급하겠다"

3.

'44세' 신지, '영포티' 조롱에 소신 발언 "세대 갈라치기 좋지 않아"

4.

이용식, '친형 사건' 후 23kg 빠진 박수홍에 울컥 "나중에 재이가 알까 걱정돼"

5.

'급성 심근경색' 김수용, 임형준 심장약 덕분에 살았다 "약 먹인 후 CPR 해"

연예 많이본뉴스
1.

김규리 "19금 '미인도' 전라노출 대역 거절했다, 직접 연기해 엄청 뿌듯"

2.

"양육비로 징역형"..김동성 "일용직 노동·월 260만 원 수입, 꼭 지급하겠다"

3.

'44세' 신지, '영포티' 조롱에 소신 발언 "세대 갈라치기 좋지 않아"

4.

이용식, '친형 사건' 후 23kg 빠진 박수홍에 울컥 "나중에 재이가 알까 걱정돼"

5.

'급성 심근경색' 김수용, 임형준 심장약 덕분에 살았다 "약 먹인 후 CPR 해"

스포츠 많이본뉴스
1.

최상위 지역지도 난리! 김하성, '3235억 우승 3루수'보다 낫다! → 디트로이트 김하성 영입전 참전

2.

LG 트윈스, '2025 통합우승 기념 화보집' 발간

3.

[현장라인업]"굿바이 린가드" 서울 고별경기서 선발 출격 '굿바이 골' 장전…루카스·정승원과 호흡

4.

대구 한국가스공사, 크리스마스 스페셜유니폼 'SNOW DAEGU' 출시

5.

"지나간일은 생각하지 않고..." 육성선수→백업요원→주전도약→국대→GG 인간승리 이룬 '쿨가이'가 울컥한 장면은

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.