박보검, 미담 자판기 맞네..선배 배우 금연 도움까지 "찐이다"

10일 방송된 MBC '라디오스타'는 허성태, 신성록, 정이랑, 김해준이 함께하는 '천의 얼굴 내 누군지 아니?' 특집이 펼쳐졌다.
이날 허성태는 "나는 사람 의심을 진짜 많이 하고 사람을 잘 안 믿는다. 그래서 박보검에게도 의심을 갖고 접근해 봤다. 어떻게 사람이 완벽할 수 있겠냐"며 입을 열었다.
그는 "('굿보이') 대본 리딩 때부터 쭉 지켜봤다. 연기하는 사람은 가식 떠는 걸 다 안다. 근데 박보검은 찐이다. 극 중에서 나를 때리는 신을 촬영하고 얼굴 때렸다고 고가의 스킨, 로션을 선물해 줬다. 아무도 모를 때 주더라"고 전했다. 이어 "박보검이 자주 입던 형사 의상이 있는데 지나가는 말로 '되게 예쁘다'고 했더니 생일 때 옷을 선물해 줬다"고 말했다.
허성태는 "촬영장에서는 내가 맏형이니까 몰래 결제했다. 계속 밥을 사니까 박보검이 '선배님, 더치페이를 해야 우리가 오래 길게 볼 수 있다'고 하더라. 그 말이 다 맞더라. 내가 너무 체면 차리려고 구시대적 사고로 행동한 거였다"며 "그다음부터는 현장에서 더치페이를 실천하고 있다. 진짜 보검이는 찐이다"라며 칭찬했다.
또 허성태는 "박보검이 항상 '담배 피우지 마라'라고 진심으로 걱정해 준다. 그래서 올해 초에 5개월 금연했다가 실패했다. 영화 개봉하고 겹치면서 너무 스트레스 받았다"며 "10만 원 주면 감금되는 금연 캠프가 있는데 12월 중순에 들어가려고 한다. 4박 5일인데 카메라 없이 들어갈 거다"라고 밝혔다.
이에 장도연은 "서사도 너무 좋다. '허카인, 금연에 성공하다'"라며 응원했고, 허성태는 "허카인으로 부각됐는데 마약 근절 홍보 캠페인을 찍었다. 근데 국정 감사에서 내 동영상을 틀고 '허카인으로 유명해진 사람을 마약 근절 홍보대사로 써도 되냐'고 하더라"고 털어놨다. 그러면서 "근데 엄마는 (국정 감사 나오니까) 더 유명해졌다고 좋아하셨다. 데미지가 하나도 없더라"고 전해 웃음을 자아냈다.