[KBL리뷰] '연승 저지의 날' SK-가스공사, LG-DB의 3연승 막…

[스포츠조선 최만식 기자]남자프로농구 서울 SK가 완승으로 연패 탈출에 성공했고, 대구 한국가스공사는 연승에 성공했다.
SK는 13일 서울 잠실학생체육관에서 벌어진 '2025~2026 LG전자 프로농구' LG와의 홈경기서 77대55로 크게 승리했다.
연패 탈출에 성공한 SK는 11승10패를 기록하며 5위로 한 계단 상승했고, 2연승에서 멈춘 LG는 시즌 6패째(14승)로 2위와 1게임 차로 다시 좁혀졌다.
지난 시즌 챔피언결정전에서 맹혈투 끝에 LG가 4승3패로 웃었지만, 올시즌 들어 1, 2라운드 1승1패를 나눠가진 강호들의 대결이었다.
전반부터 SK의 '이가 없으면 잇몸으로' 용병술이 빛을 발했다. 경기 시작 전까지만 해도 SK에 암운이 짙게 드리웠다.
현재 SK는 부상병동이다. 이민서(무릎 수술), 오재현(무릎), 김태훈(허리), 에디 다니엘(발목), 프레디(사타구니)가 엔트리에서 빠졌고, 최원혁(팔꿈치) 김낙현(무릎)이 엔트리에 들긴 했지만 정상 상태가 아니었다. 가드진이 사실상 붕괴된 셈이다.
전희철 SK 감독은 변칙카드를 꺼내들 수밖에 없었다. 신인 안성우 김명진과 문가온 김형빈, 자밀 워니를 선발로 냈다. 안성우와 김명진을 선발로 내세워 주전 선배들의 체력을 안배하겠다는 전략이었다.
1쿼터 14-19, SK 입장에서는 잘 버텼다. 최근 연승 바람을 타고 단독 선두 행진을 하고 있는 상대가 LG라는 점을 생각하면 더욱 그렇다. 2쿼터 김낙현 안영준을 비롯해 최부경 오세근 최원혁 등 주전 멤버들이 임무 교대를 했다. 1쿼터 휴식으로 힘을 아껴둔 이들이 출전하니 리그 최고 용병 자밀 워니도 덩달아 살아났다. 워니의 '원맨쇼', 안영준의 빠른 트랜지션이 팀 분위기를 완전히 바꾼 가운데 김낙현이 내외곽에서 LG를 흔들었다. 결국 전반을 마쳤을 때 스코어는 36-31, SK의 리드. 10점을 뒤집은 것이다.
3쿼터 들어 SK의 뜨거운 반전이 홈팬들을 또 열광케 했다. 쿼터 시작하자마자 SK는 양준석에게 3점슛을, 아셈 마레이에게 2점슛을 연달아 내주면서 애써 벌어놓은 걸 까먹으려 했다. 불과 57초 만에 역전을 허용할 듯 하자, 전 감독은 작전타임을 불렀고 선수들의 느슨해진 자세를 크게 야단쳤다.
'채찍'은 약이 됐다. SK는 LG의 외곽을 철저하게 봉쇄하는 대신 워니, 김낙현 안영준을 앞세워 매섭게 달아났다. 3쿼터를 마칠 때 스코어는 59-43, 무려 16점 차로 벌린 상황이었고, 홈 경기장은 열광의 도가니로 빠져들었다.
3쿼터에 제대로 일격을 당한 LG는 좀처럼 평정심을 회복하지 못했다. 내내 답답했던 외곽포는 여전히 터지지 않았고, 쫓아가려고 하면 SK 김낙현이 내외곽에서 찬물을 끼얹었다.
종료 3분23초 전, 작전타임을 요청한 조상현 LG 감독은 "승패를 떠나서 벤치에서 주문한 것에 집중하라"고 호통쳤지만 53-70, 승부는 사실상 기운 상태였다.
한편, 원주 DB와 대구 한국가스공사전에서는 한국가스공사가 81대77로 힘겹게 승리하며 2연승을 달렸다. DB는 한국가스공사와의 맞대결 2연승 뒤 첫패를 하면서 3연승에 실패했다. 최만식 기자 cms@sportschosun.com