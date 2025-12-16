NHN링크, 티켓링크에서 일본 남자 프로농구 리그 올스타 게임 직관 패키…

NHN링크, 티켓링크에서 일본 남자 프로농구 리그 올스타 게임 직관 패키지 한정 판매
|NHN링크 제공
NHN링크(대표 왕문주)가 자체 티켓 예매 플랫폼 티켓링크를 통해 일본 남자 프로농구 올스타게임 직관 티켓과 굿즈, 숙박권 등이 결합된 패키지 상품을 1월 9일 정오까지 40장 한정 판매한다.
해당 패키지 상품은 일본 남자 프로농구 리그B.리그 올스타전 Day1. 직관 티켓 B.리그 굿즈 호텔 뉴 나가사키 2박 숙박권(조식 포함) 한국 선수 MEET & GREET 픽앤드랍 서비스 및 나가사키 짬뽕 식사 등으로 구성됐다.
경기 직관의 경우 B.리그 '올스타 게임 위켄드 2026 IN 나가사키' 전체 3일 일정 중 첫째 날(Day1)인 1월 16일에 나가사키 스타디움 시티에서 열리는 'B.리그올스타 아시아 크로스 토너먼트 2026'을 관람하게 된다. 특히, 코리안리거 이현중과 양재민이 아시아 올스타팀 소속으로 이 날 경기에 나설 전망이다.
NHN링크 관계자는 "일본 남자 프로농구 리그 올스타 게임 직관 티켓과 숙박권, 픽앤드랍 서비스 등이 포함된 합리적인 패키지 상품을 티켓링크에서 편리하게 구매하실 수 있다"면서, "편안한 글로벌 스포츠 관람 경험을 제공할 수 있는 해외 패키지 상품 라인업을 지속적으로 확대할 계획"이라고 말했다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
