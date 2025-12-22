우리은행 4연승 이끈 김단비-변하정, 각각 2라운드 MVP와 MIP에 선…

우리은행 4연승 이끈 김단비-변하정, 각각 2라운드 MVP와 MIP에 선정
우리은행 김단비가 역대 17번째 라운드 MVP가 됐다. 또 같은 팀 변하정은 개인 통산 최초로 라운드 MIP(기량발전)로 선정됐다.
WKBL(한국여자농구연맹)은 22일 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 2라운드 MVP와 MIP 선수를 발표했다.
지난 시즌 정규리그 1위를 차지했던 우리은행은 1라운드에서 1승4패로 극도의 부진을 보였지만, 두 선수의 맹활약을 앞세워 2라운드에서 4승1패를 거두며 5할 승률에 복귀했다.
김단비는 언론사 기자단의 총 96표 가운데 62표를 획득, 삼성생명 이해란(34표)를 제치고 역대 17번째 라운드 MVP로 선정됐다. 이로써 김단비는 이 부문 1위인 KB스타즈 박지수의 18차례 기록에 한발 더 다가섰다.
김단비는 1라운드에서의 부진을 딛고, 2라운드 5경기에 모두 나서서 평균 35분 16초를 뛰며 20.2득점, 9.4리바운드, 3어시스트, 1스틸, 1.6블록을 기록했다.
올 시즌 데뷔 3년차인 신예 변하정은 선배들의 부상으로 얻은 기회를 충분히 활용, 역시 2라운드 5경기에 모두 나와 35분 36초를 뛰며 5득점, 4리바운드, 1.2어시스트, 1.8스틸, 1.4블록 등의 기록과 함께 3점슛 성공률이 37.5%에 이를 정도로 공수에서 쏠쏠한 활약을 하며 주전들의 공백을 잘 메우고 팀의 상승세를 이끌었다.
김단비는 200만원, 변하정은 100만원의 상금을 각각 받는다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com
