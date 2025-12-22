우리은행 4연승 이끈 김단비-변하정, 각각 2라운드 MVP와 MIP에 선정

기사입력 2025-12-22 16:32


우리은행 4연승 이끈 김단비-변하정, 각각 2라운드 MVP와 MIP에 선…

우리은행 4연승 이끈 김단비-변하정, 각각 2라운드 MVP와 MIP에 선…



우리은행 김단비가 역대 17번째 라운드 MVP가 됐다. 또 같은 팀 변하정은 개인 통산 최초로 라운드 MIP(기량발전)로 선정됐다.

WKBL(한국여자농구연맹)은 22일 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 2라운드 MVP와 MIP 선수를 발표했다.

지난 시즌 정규리그 1위를 차지했던 우리은행은 1라운드에서 1승4패로 극도의 부진을 보였지만, 두 선수의 맹활약을 앞세워 2라운드에서 4승1패를 거두며 5할 승률에 복귀했다.

김단비는 언론사 기자단의 총 96표 가운데 62표를 획득, 삼성생명 이해란(34표)를 제치고 역대 17번째 라운드 MVP로 선정됐다. 이로써 김단비는 이 부문 1위인 KB스타즈 박지수의 18차례 기록에 한발 더 다가섰다.

김단비는 1라운드에서의 부진을 딛고, 2라운드 5경기에 모두 나서서 평균 35분 16초를 뛰며 20.2득점, 9.4리바운드, 3어시스트, 1스틸, 1.6블록을 기록했다.

올 시즌 데뷔 3년차인 신예 변하정은 선배들의 부상으로 얻은 기회를 충분히 활용, 역시 2라운드 5경기에 모두 나와 35분 36초를 뛰며 5득점, 4리바운드, 1.2어시스트, 1.8스틸, 1.4블록 등의 기록과 함께 3점슛 성공률이 37.5%에 이를 정도로 공수에서 쏠쏠한 활약을 하며 주전들의 공백을 잘 메우고 팀의 상승세를 이끌었다.

김단비는 200만원, 변하정은 100만원의 상금을 각각 받는다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'52세' 김성수, '12세 연하' 쇼호스트♥와 핑크빛 "잠시라도 보고파" ('신랑수업')

2.

조세호 '조폭 연루설' 새국면…8년 동거 개그맨 김주호 "알바생이 조폭으로 둔갑"

3.

'유방암 투병' 박미선, '공구' 논란 사과 "나도 환우로서 생각 짧았다" [전문]

4.

이상민, 정위스님 잔치국수 레시피 도용 의혹…"내용증명에도 묵묵부답"

5.

김장훈, 미르 아내 얼굴 노출 사과 "비공개인 줄 몰라, 나잇값 못해 한심" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

일본에서 방출된 투수가 3선발 가능할까? 특급 성공이면, 우승도 보인다

2.

KBO, 구단들 함께 머리 싸맨다..."현실과 동떨어진 낡은 에이전트 규정, 내년 초 손보겠다"

3.

'불법촬영→징역 1년+집행유예 2년' 황의조 한국 커리어만 못할 뿐, 잘 뛰고 있다...튀르키예서 멀쩡한 활약 '1골 1도움 폭발'

4.

송성문도 4년인데 → '열도의 자존심' 日 최고타자는 왜 고작 2년인가

5.

구자철 뺨 때렸던 리베리, 레알 선수들한테 죽을 뻔했다...카르바할 싸대기 사건 전말 공개 "라모스랑 페페가 날 죽이려고 했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

일본에서 방출된 투수가 3선발 가능할까? 특급 성공이면, 우승도 보인다

2.

KBO, 구단들 함께 머리 싸맨다..."현실과 동떨어진 낡은 에이전트 규정, 내년 초 손보겠다"

3.

'불법촬영→징역 1년+집행유예 2년' 황의조 한국 커리어만 못할 뿐, 잘 뛰고 있다...튀르키예서 멀쩡한 활약 '1골 1도움 폭발'

4.

송성문도 4년인데 → '열도의 자존심' 日 최고타자는 왜 고작 2년인가

5.

구자철 뺨 때렸던 리베리, 레알 선수들한테 죽을 뻔했다...카르바할 싸대기 사건 전말 공개 "라모스랑 페페가 날 죽이려고 했다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.