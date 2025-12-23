알바노 유기상 vs 이정현 박지훈. 올스타전 라인업 정해졌다

기사입력 2025-12-23 15:10


지난 시즌 KBL 올스타전 모습. 사진제공=KBL

[스포츠조선 류동혁 기자] 한국농구연맹(KBL)이 23일 2025~2026시즌 LG전자 프로농구 올스타전 팀을 발표했다.

정규리그 1위를 달리고 있는 창원 LG 조상현 감독은 팀 브라운(BROWN), 2위 안양 정관장 유도훈 감독은 팀 코니(CONY)를 각각 지휘봉을 맡았다.

올스타전 팀명은 KBL과 협업을 이어오고 있는 IPX의 글로벌 인기 캐릭터 '라인프렌즈(LINE FRIENDS)'의 캐릭터로 팀명을 만들었다.

나머지 8개 팀 감독들이 각 팀 코치진으로 합류한다.

2라운드 종료 기준 구단 순위(1·4·5·8·10위, 2·3·6·7·9위)에 따라 코칭스태프를 배정했다. 10개 구단 감독들이 한자리에 모인다.

드래프트는 팬 투표와 선수단 투표를 통해 선발된 20명과 감독 추천 선수 DB 김보배, 소노 네이던 나이트, SK 자밀 워니, 현대모비스 함지훈 등 4명을 포함, 총 24명 선수를 대상으로 진행됐다.

팀 브라운 베스트 5는 유기상(LG), 이선 알바노(DB), 안영준(SK), 하윤기(KT), 네이던 나이트(소노). 팀 코니 베스트5는 이정현(소노), 박지훈(정관장), 칼 타마요(LG), 함지훈(현대모비스), 자밀 워니(SK)가 선발됐다.

2025~2026시즌 LG전자 프로농구 올스타전은 내년 1월18일 잠실실내체육관에서 열린다. 3점슛, 덩크 콘테스트 참가 선수 및 올스타전 세부 프로그램은 추후 공개될 예정이다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

