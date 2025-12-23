창원 LG, 최하위 가스공사 힘겹게 제치고 3연승으로 선두 유지

기사입력 2025-12-23 22:22


창원 LG, 최하위 가스공사 힘겹게 제치고 3연승으로 선두 유지



창원 LG가 최하위 대구 한국가스공사를 상대로 힘겨운 역전승을 거두며 3연승으로 선두를 지켜냈다.

LG는 23일 창원체육관에서 열린 'LG전자 2025~2026 프로농구'에서 가스공사를 74대71로 물리쳤다. 이로써 LG는 2위 안양 정관장과의 승차를 1.5경기로 조금 더 늘렸다. 가스공사는 4연패에 빠지며 최하위에 머물렀다.

선두와 최하위의 대결이었지만 막판까지 승부의 추가 기울어지지 않는 접전이 펼쳐졌다. LG는 1쿼터에만 가스공사의 외곽포 5개로 22-25로 밀렸고, 2쿼터에도 가스공사의 신예 가드 양우혁의 슛과 적극적인 돌파에 밀려 37-43으로 뒤졌다.

그래도 LG는 역시 선두팀이었다. 3쿼터에 리바운드 우위를 앞세워 54-57로 좀 더 따라붙으며 승부처인 4쿼터를 준비했다. 이어진 마지막 쿼터에서 칼 타마요가 2점슛에 이은 3점포를 성공시키며 경기를 역전시켰다. LG는 타마요와 아셈 마레이 등을 앞세웠고, 가스공사는 양우혁의 원맨쇼를 바탕으로 경기 종료 1분도 남지 않은 시점에 71-71로 또 다시 동점으로 맞섰다.

여기서 타마요가 공격 리바운드에 이은 골밑 돌파로 다시 재역전에 성공했고, 아셈 마레이가 자유투 2개 중 1개를 성공시키며 경기를 승리로 마무리했다. 가스공사는 양우혁이 17득점에 라건아 샘조세프 닉 퍼킨스 김국찬 등이 두자릿수 득점으로 공격에 가세했지만, 4쿼터에만 12득점 등 23득점을 올린 타마요와 22득점-20리바운드로 공수를 주도한 마레이의 LG 쌍포를 막아내지 못했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'지연과 합의이혼' 황재균, 의미심장한 고백..."인생 2막" 드디어 열었다

2.

이혼 겪은 고현정..."다들 남편·자식 얘기, 내 배려는 1도 없다" 쿨한 친구 디스

3.

'요리논란' 박나래, 이번엔 '대용량 식용유'다…과거 방송 장면까지 파묘

4.

이민정, "여자들은 제 영상 보지 마세요" 경고...크리스마스 직전 '꿀팁 대방출'

5.

"박나래, 재산 은닉 의혹"..50억 근저당, 매니저들 가압류 3순위로 밀어냈다

스포츠 많이본뉴스
1.

2연패는 없다. 5명이 10점이상 이게 1위팀. 한국도로공사, GS칼텍스에 0:2→3:2 크리스마스 역전승[장충 리뷰]

2.

창원 LG, 최하위 가스공사 힘겹게 제치고 3연승으로 선두 유지

3.

[오피셜] K리그2 강등 대구FC, 장영복 신임 단장 선임

4.

5.

스포츠 많이본뉴스
1.

2연패는 없다. 5명이 10점이상 이게 1위팀. 한국도로공사, GS칼텍스에 0:2→3:2 크리스마스 역전승[장충 리뷰]

2.

창원 LG, 최하위 가스공사 힘겹게 제치고 3연승으로 선두 유지

3.

[오피셜] K리그2 강등 대구FC, 장영복 신임 단장 선임

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.