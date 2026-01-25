[현장인터뷰] 너무나 침울했던 KCC 이상민 감독 "주력들, 100% 컨디션 아니야. 전반 수비가 문제"

[부산=스포츠조선 류동혁 기자] 부산 KCC 이상민 감독은 침울했다. 너무나 착잡한 표정으로 공식 인터뷰를 진행했다.
KCC는 SK에게 30점 차 완패를 당했다.
이 감독은 "전반에 많은 실점을 하면서 무너졌다. 고심하고 준비하는데, 부족했던 것 같다. 4~5일 쉬는 기간 동안 약점을 짚어보고, 반성을 하고 다시 한번 준비해야 할 것 같다"고 했다.
이날 트랜지션에서 완패했다. SK의 빠른 공격에 KCC의 수비가 완전히 무너졌다.
허웅과 허훈 그리고 송교창으로 이뤄진 KCC의 주전 라인업은 상대의 속도전에서 일방적으로 밀렸다.
이 감독은 "허훈 허웅 송교창의 컨디션이 100%는 아니다. 하지만, 게임을 뛰고 있으니까, 계속 좋아질 것으로 보인다"며 "수비에서 전반에 무너지고 있는데, 거기에서 발생되는 여러가지 악영향들이 있다. 실점을 많이 주면서 팀 분위기가 다운된다. 최근에 야투율도 바닥을 치는 상태다. 미팅을 통해서 많은 해결책을 찾아봐야 할 것 같다"고 했다. 부산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com