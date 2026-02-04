아데토쿤보 드디어 입 열었다. "트레이드 전혀 관여하지 않는다!" 밀워키에서 우승하고 싶었다→밀워키의 다른 계획, 나도 다른 선택지 필요했다

기사입력 2026-02-04 16:35


아데토쿤보 드디어 입 열었다. "트레이드 전혀 관여하지 않는다!" 밀워키…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

아데토쿤보 드디어 입 열었다. "트레이드 전혀 관여하지 않는다!" 밀워키…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] "트레이드 협상에 전혀 관여하지 않는다!"

야니스 아데토쿤보는 이렇게 말했다. 진실 100%의 발언인 지는 의심해 봐야하지만, 아데토쿤보의 공식 멘트다.

덧붙여 그는 밀워키의 충성심을 또 다시 강조했다. 그는 '트레이드 협상에 전혀 관여하지 않는다. 깊은 곳의 본심은 은퇴할 때까지 밀워키에 남아 우승하는 것이라고 말할 수 있다'며 '그게 불가능하다면, 그리고 그들(밀워키)이 다른 계획을 세웠다면 나도 다른 선택지를 두고 저울질을 해야 한다. 그게 맞다'고 했다.

즉, 아데토쿤보는 밀워키에 대한 충성심이 여전하다. 하지만, 우승을 원한다. 이 부분에서 충돌이 된다.

아데토쿤보는 수많은 유혹에도 밀워키의 재계약을 했고, 2021년 밀워키의 51년 만의 우승을 이끌었다. 하지만, 최근 밀워키와 이별 결심을 굳혔다. 밀워키가 우승전력에서 멀어진 게 주된 이유였다.

아데토쿤보는 동료들의 경기력과 투쟁심에 대해 공개적으로 불만을 드러내기도 했다. 게다가 종아리 부상으로 전치 4주 개점휴업을 했다.

그리스 출신인 그는 '이 도시에서 NBA 선수가 됐다. 올스타로 성장했고 MVP로 성장했다. 챔피언이 되는 법을 배웠고, 결혼해 아버지가 됐고, 우리 아버지도 여기 묻혀 계신다'고 했다.

아데토쿤보에게 밀워키는 특별한 도시인 점은 확실하다. 하지만, 그는 우승을 원하고 있고, 밀워키 벅스는 그 요구조건을 충족시키지 못하고 있다.


트레이드 데드 라인(2월6일 오전 5시)은 얼마 남지 않았다.

아데토쿤보를 원하는 구단은 많다. 수많은 러브콜을 받고 있다. 골든스테이트 워리어스, 마이애미 히트, 뉴욕 닉스, 미네소타 팀버울브스 등이 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김선호는 세금 냈고, 차은우는 소송 간다…같은 소속사 '정반대 선택'

2.

이덕화, 지체장애 3급 판정 받았다 "오토바이 사고로 50번 대수술"(유퀴즈)

3.

탈세논란 비웃은 팬덤파워...김선호 연극 무대선 '선호앓이' 19회차 싹쓸이 매진

4.

'손연재♥' 금융맨 남편, '선 넘은 조언'..전국대 아내에 운동 훈수

5.

'싱글맘' 한그루, 가족 떠난 뒤에야 찍었다..후회가 만든 사진

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 칭찬일색' KIA 80억 공백, 진짜 2억으로 막나…"외국인이면 화려할 줄 알았거든요?"[아마미 현장]

2.

'김하성-송성문 쇼크' 류지현 감독 왜 별 걱정 안하나 했더니...더 무서운 마이너 홈런왕이 있었네

3.

"위풍당당 K-스포츠, 아자아자,가자!" 최휘영 문체부장관X유승민 대한체육회장 의기투합, 밀라노 태극전사 향한 뜨거운 응원[밀라노-코르티나 올림픽X현장 인터뷰]

4.

전준우의 영원한 롤모델, 호타준족의 상징인 전설...왜 메츠와 함께 HOF행 택했나

5.

3조7397억! 여기에 이정후가 뛰어든다, 가장 비싼 포지션 따져보니 저지-소토-터커 이런 거물들이

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 칭찬일색' KIA 80억 공백, 진짜 2억으로 막나…"외국인이면 화려할 줄 알았거든요?"[아마미 현장]

2.

'김하성-송성문 쇼크' 류지현 감독 왜 별 걱정 안하나 했더니...더 무서운 마이너 홈런왕이 있었네

3.

"위풍당당 K-스포츠, 아자아자,가자!" 최휘영 문체부장관X유승민 대한체육회장 의기투합, 밀라노 태극전사 향한 뜨거운 응원[밀라노-코르티나 올림픽X현장 인터뷰]

4.

전준우의 영원한 롤모델, 호타준족의 상징인 전설...왜 메츠와 함께 HOF행 택했나

5.

3조7397억! 여기에 이정후가 뛰어든다, 가장 비싼 포지션 따져보니 저지-소토-터커 이런 거물들이

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.